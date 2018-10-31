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В Ленобласти перевернулась лодка с тремя мужчинами: двое погибли, третьего ищут
31.10.2018 22:56
Фото: livejournal.com
В Ленинградской области два человека погибли в результате опрокидывания лодки, передают региональные СМИ.
Трагический инцидент случился на территории Сланцевского района.
В настоящее время на озере Самро продолжают работу спасатели, которые ищут еще одного мужчины - в лодке в момент ЧП находились три человека.
По факту случившегося проводят проверку правоохранительные органы. В региональном полицейском главке отметили, что сигнал в экстренные службы поступил накануне днем. Как рассказали невольные очевидцы происшествия, на озере Самро перевернулась лодка, тонут люди.
В ходе начатых поисков спасатели уже обнаружили и извлекли из воды тела двух погибших. Личность мужчин 1978 и 1985 годов рождения к настоящему времени установлена.
Информации о том, что могло стать причиной трагедии, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что с наступлением темноты поисковые мероприятия были приостановлены. Сегодня их возобновили сразу после рассвета.
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