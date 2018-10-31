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Русский музей готовит выставку неизвестных работ Малевича
31.10.2018 21:41
Фото: cultradio.ru
Русский музей собирается совсем скоро представить более ста произведений Казимира Малевича, в прошлом еще никогда не выставлявшиеся.
Как передает ТАСС, рисунки долгое время находились в архиве одной из учениц знаменитого художника.
Государственный Русский музей готовится к открытию выставки ранее еще никогда не показывавшихся графических работ Казимира Малевича. Экспозиция подготовлена в рамках Петербургского международного культурного форума. Она начнет свою работу 15 ноября в Михайловском (Инженерном) замке.
В число экспонатов войдут 117 работ художника, которые вплоть до прошлого года находились в частном архиве Анны Лепорской, учившейся у Казимира Малевича. Уникальные материалы были переданы Русскому музею по воле дочери художника Николая Суетина и Анны Лепорской - Нины Суетиной. По словам представителей музея, в их коллекции, где творчество Малевича ранее представлено более полно, чем где-либо, на тот момент имелось только тридцать пять его графических работ.
Напомним, в минувшем сентябре Третьяковская галерея открыла на Крымском валу первую в современной России персональную выставку Михаила Ларионова. До этого его произведения экспонировались только в 1980 году, когда были организованы выставки в Третьяковке и Русском музее. Нынешняя выставка, подготовленная в виде масштабной ретроспективы работ одного из основоположников авангардизма, включает картины из коллекций целого ряда российских и зарубежных музеев.
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