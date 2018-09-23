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Третьяковская галерея проводит выставку картин Михаила Ларионова
23.9.2018 11:03
Фото: marketopic.ru
Первая в современной России персональная выставка известного русского художника Михаила Ларионова начала работу на Крымском валу.
Ранее произведения одного из основоположников авангардизма экспонировались лишь в 1980 году в Русском музее и Третьяковской галерее.
Как передает агентство "Интерфакс", Третьяковская галерея на Крымском валу представила проект, подготовка к которому продолжалась в течение нескольких лет. Выставка, представляющая собой масштабную ретроспективу работ Михаила Ларионова, включает произведения искусства из коллекций Галереи Тейт Модерн, Центра Помпиду, музея Виктории и Альберта, Галереи Альбертина и целого ряда российских музеев, в частности, из Владикавказа, Казани и Уфы. На выставке также можно увидеть несколько картин из частного собрания Петра Авена.
Михаил Ларионов, с 1914 года проживавший во Франции вместе со своей супругой. выдающейся художницей Натальей Гончаровой, мечтал о том, чтобы хоть его творения смогли бы возвратиться в Россию. Подготовленную Третьяковкой выставку можно считать неким воплощением его мечты.
Как уже сообщалось ранее, в Русском музее открылась выставка отечественных экспрессионистов, включающая около двухсот произведений искусства, которые были созданы в период от начала XX века до 1930-х годов. Среди представленных на ней полотен - работы Кандинского и Шагала.
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