|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Курском толпа требовала отдать подозреваемого в убийстве ребенка
31.10.2018 21:34
Фото: vk.me
В городе Железногорске Курской области местные жители чуть не линчевали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка.
Около подъезда сорокалетнего фигуранта этого дела собрались порядка ста человек.
После того, как люди потребовали выдать им подозреваемого, скандируя "Убийца!", вокруг дома было выставлено оцепление. Полицейские вызвали сотрудников ОМОНа, которые блокировали территорию.
Напомним, накануне было найдено тело первоклассника, пропавшего около недели назад. Останки ребенка с явными признаками криминальной смерти были найдены в лесу, неподалеку от места, где расположена дача подозреваемого.
По версии следствия, сосед мальчика обманом завлек ребенка в квартиру, когда первоклассник шел домой из школы. Надругавшись над потерпевшим, злоумышленник решил скрыть следы преступления, убив ребенка. Тело мальчика он вывез в сумке за город.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|