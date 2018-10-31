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Под Курском толпа требовала отдать подозреваемого в убийстве ребенка


31.10.2018 21:34
Под Курском толпа требовала отдать подозреваемого в убийстве ребенкаФото: vk.me

В городе Железногорске Курской области местные жители чуть не линчевали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка.

Около подъезда сорокалетнего фигуранта этого дела собрались порядка ста человек.

После того, как люди потребовали выдать им подозреваемого, скандируя "Убийца!", вокруг дома было выставлено оцепление. Полицейские вызвали сотрудников ОМОНа, которые блокировали территорию.

Напомним, накануне было найдено тело первоклассника, пропавшего около недели назад. Останки ребенка с явными признаками криминальной смерти были найдены в лесу, неподалеку от места, где расположена дача подозреваемого.

По версии следствия, сосед мальчика обманом завлек ребенка в квартиру, когда первоклассник шел домой из школы. Надругавшись над потерпевшим, злоумышленник решил скрыть следы преступления, убив ребенка. Тело мальчика он вывез в сумке за город.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 235

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