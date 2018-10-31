Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пакистане отменили смертный приговор христианки Биби

31.10.2018 21:24

Фото: vk.me



В Пакистане оправдали женщину христианского вероисповедания, которая ранее была приговорена к смерти.



Адвокат Асии Биби заявил, что его подзащитная отказывается признавать вину в богохульстве.



Как напомнил юрист Сайфул Малук, первую апелляцию Верховный суд Пакистана отклонил три года назад. Тогда смертный приговор был оставлен в силе, однако сейчас, подчеркнул адвокат, он надеется на положительное решение, сообщает BBC News. Адвокат Биби подчеркивает, что его подзащитная продолжает отрицать свою вину. По мнению женщины, она подверглась преследованиям из-за веры.



Напомним, в 2009 году Асия Биби вступила в конфликт с несколькими мусульманками. После ссоры местные исламисты, заявив о том, что христианка якобы оскорбляла имя пророка Мухаммеда, потребовали для Биби высшей меры. К смертной казни женщину приговорили в 2010 году.



После того, как в 2011 году против смертного приговора Биби выступили местный губернатор и глава министерства по делам меньшинств, с ними расправились исламисты.



Автор: Злата Богатова

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