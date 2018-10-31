Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве скончалась женщина, сорвавшаяся с 4-го этажа торгового центра

31.10.2018 21:16

Фото: znak.com



В столичной больнице скончалась женщина, упавшая накануне с высоты четвертого этажа.



ЧП случилось в ТЦ "Хорошо". В больницу также доставили девушку, на которую упала первая пострадавшая. Состояние обеих пациенток оценивалось врачами как крайне тяжелое.



Как сообщает телевизионный канал Москва 24, пострадавшая в результате вчерашнего ЧП 41-летняя женщина скончалась. За жизнь 27-летней девушки, которая также получила тяжелые травмы в ТЦ "Хорошо", сейчас продолжают бороться врачи Боткинской больницы.



В администрации торгового центра от каких-либо комментариев отказываются. Известно лишь, что руководство пытается полностью разобраться в ситуации.



Проводят проверку и следователи, которые намерены выяснить, было ли падение случайным. Кроме того, правоохранители устанавливают, почему охранник, говоривший с посетительницей за несколько секунд до падения, не предпринял никаких действий, чтобы обеспечить безопасность женщины.



Судя по рассказам очевидцев и видеозаписи, появившейся в Сети, 41-летняя женщина могла позировать для фото. Сначала она села на перила, а потом и легла. После короткого обмена словами с проходившим мимо охранником торгового центра, она сорвалась и упала вниз, прямо на девушку, находившуюся в тот момент на первом этаже.



Автор: Злата Богатова

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