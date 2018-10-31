Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Джек-рассел-терьер держит в страхе неаполитанскую мафию

31.10.2018 18:55

Фото: uadog.com.ua



Неаполитанская мафия объявила награду в пять тысяч евро за голову служебной собаки, передают итальянские СМИ.



Представители преступного синдиката "Каморра" пошли на такой шаг после того, как джек-рассел-терьер Почо сумел отыскать новую партию зелья весом более двух тонн. Стоимость наркотиков на черном рынке могла составлять несколько миллионов евро.



В последний раз полицейская собака отличилась несколько недель назад, успешно отыскав тридцать килограммов кокаина в провинции Салерно. Зелье преступники пытались выдать за сухую детскую смесь в пластиковых бутылках, однако девятилетний Почо нашел наркотики, передает La Stampa.



Терьеру остался лишь год службы - потом он получит право на пенсию. Собака попала в правоохранительные органы случайно - ее передал в полицию местный житель. Мужчине пришлось расстаться с Почо из-за аллергии.



В прошлом животному уже пытались подбрасывать фрикадельки, начиненные ядом, однако избавиться от Почо преступникам оказалось не под силу. Пес продолжает доблестно нести службу.



Автор: Злата Богатова

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