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Джек-рассел-терьер держит в страхе неаполитанскую мафию
31.10.2018 18:55
Фото: uadog.com.ua
Неаполитанская мафия объявила награду в пять тысяч евро за голову служебной собаки, передают итальянские СМИ.
Представители преступного синдиката "Каморра" пошли на такой шаг после того, как джек-рассел-терьер Почо сумел отыскать новую партию зелья весом более двух тонн. Стоимость наркотиков на черном рынке могла составлять несколько миллионов евро.
В последний раз полицейская собака отличилась несколько недель назад, успешно отыскав тридцать килограммов кокаина в провинции Салерно. Зелье преступники пытались выдать за сухую детскую смесь в пластиковых бутылках, однако девятилетний Почо нашел наркотики, передает La Stampa.
Терьеру остался лишь год службы - потом он получит право на пенсию. Собака попала в правоохранительные органы случайно - ее передал в полицию местный житель. Мужчине пришлось расстаться с Почо из-за аллергии.
В прошлом животному уже пытались подбрасывать фрикадельки, начиненные ядом, однако избавиться от Почо преступникам оказалось не под силу. Пес продолжает доблестно нести службу.
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