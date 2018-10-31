Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Якутии задержанный сварился заживо при попытке отстегнуться от батареи

31.10.2018 18:44

Фото: fedpress.ru



В Якутии погиб мужчина, доставленный в участок за мелкое хулиганство, передают региональные СМИ со ссылкой на сообщение СУ СКР.



Правонарушителя пристегнули наручниками к батарее, которую тот сломал, когда пытался освободиться.



Как сообщают представители СУ СКР по Якутии в мессенджере "ТамТам", ЧП случилось в населенном пункте Андрюшкино. В ночное время местный участковый решил пристегнуть задержанного нарушителя к радиатору отопления. После этого страж порядка покинул помещение.



Возвратившись в отделение на следующее утро, полицейский обнаружил, что задержанный мертв. Согласно имеющимся на этот час данным, причиной смерти мужчины мог стать термический шок. По факту случившегося проводится проверка, назначен ряд экспертиз.



Прокомментировав инцидент в Андрюшкино, в республиканском главке МВД пояснили, что задержанный мужчина работал слесарем в сфере ЖКХ. По предварительной информации, он сломал вентиль батареи, когда пытался освободиться. В результате мужчину залило кипящей водой.



Автор: Злата Богатова

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