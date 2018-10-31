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В Таиланде готовятся к легализации марихуаны
31.10.2018 15:02
Фото: vk.me
В Таиланде в скором времени может произойти легализация марихуаны в медицинских и исследовательских целях, передает Bangkok Post.
Предполагается, что комитет по общественному здравоохранению Национальной ассамблеи королевства может принять соответствующие поправки в течение ближайших двух месяцев.
Как заявил глава комитета Чет Сиратхраанон, изменения законодательства станут «подарком для всех жителей страны» к завершению года. По его словам, власти сделают все, чтобы принять поправки до конца года.
Ранее в Таиланде был проведен масштабный онлайн-опрос, в ходе которого выяснялось мнение населения в отношении легализации марихуаны. Как оказалось, 99% респондентов поддерживают эту идею. В исследовании принимали участие более шестнадцати тысяч человек.
По словам руководителя ассамблеи Порнпенча Вичхитчхолчхая, сначала необходимо "выяснить, как разрешить использовать марихуану в медицинских исследованиях", чтобы это не оказало какого-либо негативного влияния на общество.
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