Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Таиланде готовятся к легализации марихуаны

31.10.2018 15:02

Фото: vk.me



В Таиланде в скором времени может произойти легализация марихуаны в медицинских и исследовательских целях, передает Bangkok Post.



Предполагается, что комитет по общественному здравоохранению Национальной ассамблеи королевства может принять соответствующие поправки в течение ближайших двух месяцев.



Как заявил глава комитета Чет Сиратхраанон, изменения законодательства станут «подарком для всех жителей страны» к завершению года. По его словам, власти сделают все, чтобы принять поправки до конца года.



Ранее в Таиланде был проведен масштабный онлайн-опрос, в ходе которого выяснялось мнение населения в отношении легализации марихуаны. Как оказалось, 99% респондентов поддерживают эту идею. В исследовании принимали участие более шестнадцати тысяч человек.



По словам руководителя ассамблеи Порнпенча Вичхитчхолчхая, сначала необходимо "выяснить, как разрешить использовать марихуану в медицинских исследованиях", чтобы это не оказало какого-либо негативного влияния на общество.



Автор: Злата Богатова

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