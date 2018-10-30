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На Кубани впала в кому девочка, травмированная цирковой львицей
14:31
Фото: vk.me
Впала в кому девочка, на которую ранее во время циркового представления напала львица.
Как передает телевизионный канал "Кубань 24" со ссылкой на отца ребенка, врачи экстренно прооперировали ее дочь, но пока не дают прогнозов.
В момент поступления в больницу у ребенка были диагностированы обширные рваные раны головы. Позднее стало известно о повреждении лицевого нерва и повреждении позвоночника. По словам отца девочки, его дочь сейчас находится в состоянии комы. Представители краевого Минздрава пока воздерживаются от комментариев о состоянии ребенка, как и врачи детской краевой больницы, куда была доставлена пострадавшая девочка.
ЧП случилось в минувшее воскресенье, когда на территории Успенского района Краснодарского края проходило выступление артистов передвижного цирка. В ходе расследования, начатого по факту нападения львицы на ребенка, уже поместили под домашний арест директора шапито.
Вскоре после случившегося в Сети распространилась видеозапись, сделанная во время происшествия. На кадрах запечатлено, как четырехлетняя девочка оказывается на бортике сразу за ограждением. Львица, находившаяся в тот момент на арене, отреагировала молниеносно. Несмотря на поводок, за который ее пытался удерживать дрессировщик, она бросилась на ребенка. Учитывая, что девочка находилась рядом с сеткой, хищнице удалось ее схватить. Вероятно, недостаточно прочным оказалось и заграждение, которое установили организаторы, полагавшиеся на сознательность зрителей.
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