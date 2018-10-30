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В Петропавловске-Камчатском из банкоматов с программной ошибкой украли свыше 40 млн рублей
30.10.2018 22:54
Фото: fedpress.ru
Более сорока миллионов рублей сняли жители Петропавловска-Камчатского в сломанных банкоматах. Все, кто успел незаконно обогатиться, позже оказались фигурантами уголовных дел.
Как сообщает агентство "Интерфакс - Дальний Восток", местных жителей обвинили в совершении краж.
По словам пресс-секретаря краевой прокуратуры Ларисы Шуниной, после случившегося следственные органы возбудили шестнадцать уголовных дел. К настоящему времени расследование в отношении жителей Петропавловска-Камчатского уже завершено, материалы направлены в суд.
Как установили в ходе расследования, общая сумма доказанного ущерба оказалась более сорока миллионов рублей, которые подозреваемым придется возвратить банку. Кроме того, обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
ЧП случилось в минувшем феврале, когда из-за сбоя программного обеспечения сразу в нескольких банкоматах появилась возможность незаконно снимать чужие деньги. Один из фигурантов уголовных дел, узнав о схеме, позволяющей незаконно обогатиться, рассказал о ней своим знакомыми, которые также решили поделиться информацией со своим окружением.
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