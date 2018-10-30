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Полиция ищет преступника, укравшего у Валерии Гай-Германики телефон за 220 тысяч


30.10.2018 20:56
Полиция ищет преступника, укравшего у Валерии Гай-Германики телефон за 220 тысячФото: vk.me

Столичная полиция проводит проверку по факту обращения режиссера Валерии Гай-Германики.

Как стало известно, звезда стала жертвой преступления - у нее похитили телефон, стоимость которого составляет 220 тысяч рублей.

Во время мероприятия, состоявшегося к кинотеатре, неизвестные злоумышленники выкрали дорогостоящий телефон режиссера Валерии Гай-Германики. Однако дело не только в цене гаджета, хоть она и составляет порядка 220 тысяч рублей. Режиссер испытывает опасения в связи с вероятной утечкой личных данных - фото и переписок - которые доступны в телефоне.

Гай-Германика, прокомментировав случившееся в своем Инстраграме, отметила, что лишь на несколько минут оставила без присмотра телефон IPhone XS Max, купленный в Соединенных Штатах.

Автор: Злата Богатова

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