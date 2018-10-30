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В Италии растет число жертв непогоды
30.10.2018 20:46
Фото: livejournal.com
В Италии до одиннадцати человек увеличилось число погибших из-за непогоды, передает РИА Новости.
Ранее местные экстренные службы и правоохранительные органы подтвердили информацию о девяти жертвах стихии.
Как стало известно, погиб яхтсмен, пропавший ранее в море у побережья Катадзаро (Калабрия). Кроме того, в автономии Трентино-Альто-Адидже нашли мертвым рыбака. Накануне мужчина отправился проверить свою лодку, которая оставалась на озере. Вероятно, мощным порывом ветра его столкнуло в водоем.
Многие районы Италии остаются во власти непогоды с минувших выходных. Национальная служба Гражданской обороны накануне уже объявила из-за разгула стихии наивысший - "красный" уровень метеорологической опасности на территории пяти северных областей.
В центре и северных областях Италии сохраняются обильные ливни, которые сопровождаются порывами сильного ветра, сообщается со ссылкой на синоптиков.
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