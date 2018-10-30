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Ученые разгадали секрет происхождения шоколада


30.10.2018 18:51
Ученые разгадали секрет происхождения шоколадаФото: appspot.com

Ученые выяснили, когда и где именно люди начали культивировать какаобобы. Исследование проводили канадские специалисты Университета Британской Колумбии.

Археологи собирали материалы в Санта-Ана–Ла-Флорида в юго-восточной части Эквадора.

Как стало известно, ученым удалось отыскать в высокогорном районе Эквадора древние сосуды из керамики со следами какао Theobroma cacao. По мнению специалистов, емкости наполнялись около 5,3 тысячелетия назад, и их можно считать наиболее древним свидетельством культурного выращивания какаобобов в Мезоамерике.

Ранее было принято считать, что какао на американских континентах начали употреблять примерно четыре тысячелетия назад. Результаты геномных исследований при этом демонстрировали довольно большое генетическое разнообразие T.cacao на севере Амазонской низменности. Как отмечается в статье, опубликованной канадскими исследователями в журнале Nature Ecology & Evolution, именно этот регион и является центром происхождения какао.

Как полагают археологи, найденные ими артефакты из камня и керамики говорят о том, что какао могло применяться жителями Мезоамерики в различных целях, в частности, в быту, и при проведении ритуалов, включая погребальные.

Автор: Злата Богатова

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