Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В одном из кафе Хасавюрта пьяный полицейский выстрелил себе в голову

30.10.2018 18:45

Фото: chelny-izvest.ru



В дагестанском Хасавюрте доставлен в больницу полицейский с ранением головы. По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения силовик сам выстрелил себе в висок на спор.



Состояние пострадавшего врачи оценивают сейчас как тяжелое.



По версии следствия, мужчина полагал, что полностью разрядил обойму, стреляя в воздух у одного из местных кафе. В результате он на спор прострелил собственную голову. Как рассказали в региональном СУ СКР, инцидент случился, когда пострадавший находился вне службы.



В ряде местных СМИ также появились сообщения о том, что полицейский находился в кафе в компании друзей, употребляя спиртное. Имея при себе пистолет Стечкина, он перевел оружие в автоматический режим, после чего совершил несколько выстрелов на улице.



Вернувшись в кафе, полицейский был уверен, что обойма пуста. Однако знакомые рекомендовали ему проявить осторожность, ведь последний патрон могло заклинить в затворе. Мужчина, возразив друзьям. лишь приставил дуло к голове и нажал на курок.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 139

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.10.2018 22:14 Авианосец «Адмирал Кузнецов» при аварии получил пятиметровую пробоину

Авианосец «Адмирал Кузнецов» при аварии получил пятиметровую пробоину 30.10.2018 20:56 Полиция ищет преступника, укравшего у Валерии Гай-Германики телефон за 220 тысяч

Полиция ищет преступника, укравшего у Валерии Гай-Германики телефон за 220 тысяч 30.10.2018 20:46 В Италии растет число жертв непогоды

В Италии растет число жертв непогоды 30.10.2018 18:19 Жителя Курской области задержали по подозрению в убийстве соседа-первоклассника

Жителя Курской области задержали по подозрению в убийстве соседа-первоклассника 30.10.2018 17:59 В ФРГ экс-медработник признался в убийстве 100 пациентов