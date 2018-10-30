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В одном из кафе Хасавюрта пьяный полицейский выстрелил себе в голову
30.10.2018 18:45
Фото: chelny-izvest.ru
В дагестанском Хасавюрте доставлен в больницу полицейский с ранением головы. По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения силовик сам выстрелил себе в висок на спор.
Состояние пострадавшего врачи оценивают сейчас как тяжелое.
По версии следствия, мужчина полагал, что полностью разрядил обойму, стреляя в воздух у одного из местных кафе. В результате он на спор прострелил собственную голову. Как рассказали в региональном СУ СКР, инцидент случился, когда пострадавший находился вне службы.
В ряде местных СМИ также появились сообщения о том, что полицейский находился в кафе в компании друзей, употребляя спиртное. Имея при себе пистолет Стечкина, он перевел оружие в автоматический режим, после чего совершил несколько выстрелов на улице.
Вернувшись в кафе, полицейский был уверен, что обойма пуста. Однако знакомые рекомендовали ему проявить осторожность, ведь последний патрон могло заклинить в затворе. Мужчина, возразив друзьям. лишь приставил дуло к голове и нажал на курок.
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