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В Набережных Челнах разоблачена группа экстремистов, планировавших теракты


12:06
В Набережных Челнах разоблачена группа экстремистов, планировавших терактыФото: fwnews.ru

На территории Татарстана сотрудниками ФСБ пресечена деятельность экстремистской ячейки, которая была связана с запрещенным в нашей стране "Исламским государством" (ИГ).

Как передают российские СМИ со ссылкой на представителей ведомства, преступная группа была хорошо законспирирована.

По данным Центра общественных связей ФСБ, операция проводилась в городе Набережные Челны. Отмечается, что первым был схвачен участник ячейки, изымавший из схрона оружие. Позже задержали еще шесть человек, а также одиннадцать граждан, которые могли попасть под их влияние экстремистов.

В ФСБ также сообщили об огнестрельном оружии, боеприпасах, литературе экстремистского содержания и атрибутике "Исламского государства", которые были найдены и изъяты в ходе обысков у членов группы.

Предположительно, злоумышленники намеревались отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов, но перед этим устроить несколько "резонансных акций". Лидером группы был челнинец, которого в прошлом уже привлекали к ответственности за пропаганду идей радикального ислама.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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