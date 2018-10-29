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В Набережных Челнах разоблачена группа экстремистов, планировавших теракты
12:06
Фото: fwnews.ru
На территории Татарстана сотрудниками ФСБ пресечена деятельность экстремистской ячейки, которая была связана с запрещенным в нашей стране "Исламским государством" (ИГ).
Как передают российские СМИ со ссылкой на представителей ведомства, преступная группа была хорошо законспирирована.
По данным Центра общественных связей ФСБ, операция проводилась в городе Набережные Челны. Отмечается, что первым был схвачен участник ячейки, изымавший из схрона оружие. Позже задержали еще шесть человек, а также одиннадцать граждан, которые могли попасть под их влияние экстремистов.
В ФСБ также сообщили об огнестрельном оружии, боеприпасах, литературе экстремистского содержания и атрибутике "Исламского государства", которые были найдены и изъяты в ходе обысков у членов группы.
Предположительно, злоумышленники намеревались отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов, но перед этим устроить несколько "резонансных акций". Лидером группы был челнинец, которого в прошлом уже привлекали к ответственности за пропаганду идей радикального ислама.
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