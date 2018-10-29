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Американского бизнесмена доставили в больницу с тяжелой черепной травмой из московского ресторана
29.10.2018 20:35
Фото: vk.me
В одну из столичных больниц экстренно доставлен глава "Стрелка консалтинг" Дэвид Майкл.
Как передает ТАСС, врачи оценивают состояние американского гражданина как тяжелое. Мужчину госпитализировали из ресторана.
Согласно имеющимся данным, бизнесмен почувствовал себя плохо, когда пришел в ресторан, расположенный по адресу: Большая Дмитровка, дом 12/1. ЧП случилось вечером минувшей субботы, 27 октября. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы сообщается, что гендиректор компании "Стрелка консалтинг" Дэвид Майкл, являющийся американским гражданином, доставлен в Боткинскую больницу.
После того, как в полицию поступил сигнал из указанного медицинского учреждения, была начата соответствующая проверка. Установлено, что у гражданина Соединенных Штатов, состояние которого оценивается медиками как тяжелое, диагностирована серьезная черепно-мозговая травма, включая ушиб головного мозга и внутренние повреждения. В настоящее время Дэвид Майкл находится в реанимации. По словам врачей, они подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.
Супруга бизнесмена сообщила полицейским, что в ресторане ее муж внезапно упал, потеряв сознание. Каких-либо противоправных действий в отношении американца, по ее словам, совершено не было.
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