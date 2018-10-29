Американского бизнесмена доставили в больницу с тяжелой черепной травмой из московского ресторана

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В ЦАР повстанцы требуют вывода российских военных
В ЦАР повстанцы требуют вывода российских военных
Задержан подозреваемый в убийстве четырех женщин в Иваново
Задержан подозреваемый в убийстве четырех женщин в Иваново
В центре Ростова-на-Дону найдено тело младенца
В центре Ростова-на-Дону найдено тело младенца
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Пентагоне отреагировали на обвинения в применении коалицией в Сирии запрещенного белого фосфораВ Пентагоне отреагировали на обвинения в применении коалицией в Сирии запрещенного белого фосфора
Американского бизнесмена доставили в больницу с тяжелой черепной травмой из московского ресторанаАмериканского бизнесмена доставили в больницу с тяжелой черепной травмой из московского ресторана
В Китае более 20 человек погибли при обрушении на шахтеВ Китае более 20 человек погибли при обрушении на шахте
Задержан подозреваемый в убийстве четырех женщин в ИвановоЗадержан подозреваемый в убийстве четырех женщин в Иваново
В Москве прокомментировали отказ Меркель баллотироваться на новый срокВ Москве прокомментировали отказ Меркель баллотироваться на новый срок

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Американского бизнесмена доставили в больницу с тяжелой черепной травмой из московского ресторана


29.10.2018 20:35
Американского бизнесмена доставили в больницу с тяжелой черепной травмой из московского ресторанаФото: vk.me

В одну из столичных больниц экстренно доставлен глава "Стрелка консалтинг" Дэвид Майкл.

Как передает ТАСС, врачи оценивают состояние американского гражданина как тяжелое. Мужчину госпитализировали из ресторана.

Согласно имеющимся данным, бизнесмен почувствовал себя плохо, когда пришел в ресторан, расположенный по адресу: Большая Дмитровка, дом 12/1. ЧП случилось вечером минувшей субботы, 27 октября. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы сообщается, что гендиректор компании "Стрелка консалтинг" Дэвид Майкл, являющийся американским гражданином, доставлен в Боткинскую больницу.

После того, как в полицию поступил сигнал из указанного медицинского учреждения, была начата соответствующая проверка. Установлено, что у гражданина Соединенных Штатов, состояние которого оценивается медиками как тяжелое, диагностирована серьезная черепно-мозговая травма, включая ушиб головного мозга и внутренние повреждения. В настоящее время Дэвид Майкл находится в реанимации. По словам врачей, они подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

Супруга бизнесмена сообщила полицейским, что в ресторане ее муж внезапно упал, потеряв сознание. Каких-либо противоправных действий в отношении американца, по ее словам, совершено не было.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Японская принцесса потеряла титул после свадьбы с офисным работникомЯпонская принцесса потеряла титул после свадьбы с офисным работником
В дома Клинтонов и Обамы присланы пакеты с бомбамиВ дома Клинтонов и Обамы присланы пакеты с бомбами
В Удмуртии дорожная авария унесла жизни 5 человекВ Удмуртии дорожная авария унесла жизни 5 человек
В Великобритании умер последний корги Елизаветы IIВ Великобритании умер последний корги Елизаветы II
Рэпер Хаски отменил выступление в Тольятти из-за претензий прокуратуры к его текстамРэпер Хаски отменил выступление в Тольятти из-за претензий прокуратуры к его текстам

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 789


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru