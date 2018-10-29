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В Китае более 20 человек погибли при обрушении на шахте
29.10.2018 19:44
Фото: aziatischetijger.nl
В Китае более двадцати человек погибли в результате обрушения на угледобывающей шахте.
ЧП случилось на территории уезда Юньчэн, расположенного в восточной китайской провинции Шаньдун.
Ранее информационное "Синьхуа" со ссылкой на представителей местных властей сообщало о девятнадцати жертвах обрушения, еще двое оставались под завалами. Как выяснилось в ходе поисково-спасательной операции, оба горняка погибли. Спасатели уже извлекли из-под земли их тела.
ЧП случилось поздним вечером 20 октября, когда на угледобывающей шахте сначала прогремел взрыв, сразу после которого обрушились горные породы. В тот момент в забое находились более трехсот горняков, многие из которых смогли выбраться самостоятельно, однако двадцать два человека остались под завалами.
Живым из-под земли был поднят лишь один работник шахты. В ходе поисково-спасательных мероприятий сотрудники экстренных служб смогли полностью расчистить порядка 70 м заваленного горными породами тоннеля.
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