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Задержан подозреваемый в убийстве четырех женщин в Иваново


29.10.2018 19:06
Задержан подозреваемый в убийстве четырех женщин в ИвановоФото: livejournal.com

Полиция задержала 39-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в серии убийств. По версии следствия, преступления, жертвами которых стали четыре женщины, совершались местным жителем в период 2010-2011 годов в Иваново.

Как передает ТАСС, суд уже вынес решение об аресте задержанного.

Согласно материалам уголовного дела, житель Иваново может оказаться причастным к изнасилованиям и убийствам четырех женщин, которые были совершены в период с 1 июня 2010 года по 14 мая 2011 года. В указанный отрезок времени на территории Ивановского района находили тела жестоко убитых молодых женщин. Причиной смерти становились многочисленные ранения и удушение. Кроме того, потерпевшие подвергались сексуальному насилию.

В течение нескольких лет, пока ивановские оперативники вели расследование, были допрошены почти триста человек, проводились различные экспертизы, включая исследования в Москве и Ярославле. В ходе установления обстоятельств по данному делу эксперты провели молекулярно-генетические исследования материалов, взятых у более чем 4,7 тысяч человек.

О задержанном известно, что в прошлом он уже был судим. В последнее время 39-летний мужчина проживал в городе Череповце Вологодской области, где и был пойман. В ведомстве отметили, что житель Иваново работал маляром. В настоящее время его уже доставили в родной город и предъявили обвинение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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