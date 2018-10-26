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В Мексике обнаружены тайные помещения под древней Пирамидой Луны
26.10.2018 18:55
Фото: fotocdn.net
В Мексике под древней пирамидой обнаружены тайный туннель и пещера. По мнению специалистов, представители народа тольтеков, населявшие Мезоамерику в период Средних веков, создали проход, чтобы контактировать с "подземным" миром.
Как сообщает Daily Mail, открытие было сделано учеными на территории археологического комплекса Теотиуакан (в переводе означает "город богов"), который находится на расстоянии около 50 км Мехико. Ученые исследовали Пирамиду Луны - вторую по размеру после Пирамиды Солнца, которая датирована III веком н.э. Проведя сканирование местности, археологи смогли найти под сооружением скрытые полости.
Отмечается, что помещение, выявленное под Пирамидой Луны, располагается примерно на восемь метров ниже ее подножия. Диаметр скрытой пещеры – около пятнадцати метров. Туннель же находится к югу от центральной площади Plaza de la Luna. Ученые предполагают, что может иметься еще один проход, ведущий в восточном направлении.
По мнению специалистов, проход и пещера использовались древними жителями этих мест в ритуальных целях. В прошлом аналогичные подземные ходы уже обнаруживали в поселениях Мезоамерики. В частности, индейцы майя создавали масштабные "порталы" в подземный мир, где совершались жертвоприношения.
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