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В центре Ростова-на-Дону найдено тело младенца
11:15
Фото: livejournal.com
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту гибели новорожденного младенца, передает ТАСС.
Как рассказали представители следственных органов, ребенок, оставленный матерью на улице, мог скончаться в результате переохлаждения.
ЧП случилось в минувшие выходные в самом центре Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба регионального СК СКР. В экстренные службы поступил сигнал о гибели ребенка. Прибывшие к месту происшествия полицейские установили, что в заброшенном здании находится тело новорожденного младенца.
По итогам предварительной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Согласно предварительным выводам экспертов, ребенок появился на свет жизнеспособным, но погиб в результате переохлаждения. Оперативные сотрудники приступили к выяснению всех обстоятельств трагедии и поиску женщины, которая могла оставить на улице младенца.
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