ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: Владелец «Лестера» был в разбившемся у стадиона вертолете
СМИ: Владелец «Лестера» был в разбившемся у стадиона вертолете
Напавшего на синагогу в Питтсбурге могут приговорить к высшей мере
Напавшего на синагогу в Питтсбурге могут приговорить к высшей мере
В синагоге Питтсбурга расстреляли верующих: погибли 8 человек
В синагоге Питтсбурга расстреляли верующих: погибли 8 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Трагически погиб 25-летний журналист НТВ Никита РазвозжаевТрагически погиб 25-летний журналист НТВ Никита Развозжаев
При крушении индонезийского лайнера погибли более 180 человекПри крушении индонезийского лайнера погибли более 180 человек
В центре Ростова-на-Дону найдено тело младенцаВ центре Ростова-на-Дону найдено тело младенца
В Удмуртии дорожная авария унесла жизни 5 человекВ Удмуртии дорожная авария унесла жизни 5 человек
В ЦАР повстанцы требуют вывода российских военныхВ ЦАР повстанцы требуют вывода российских военных

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В центре Ростова-на-Дону найдено тело младенца


11:15
В центре Ростова-на-Дону найдено тело младенцаФото: livejournal.com

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту гибели новорожденного младенца, передает ТАСС.

Как рассказали представители следственных органов, ребенок, оставленный матерью на улице, мог скончаться в результате переохлаждения.

ЧП случилось в минувшие выходные в самом центре Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба регионального СК СКР. В экстренные службы поступил сигнал о гибели ребенка. Прибывшие к месту происшествия полицейские установили, что в заброшенном здании находится тело новорожденного младенца.

По итогам предварительной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Согласно предварительным выводам экспертов, ребенок появился на свет жизнеспособным, но погиб в результате переохлаждения. Оперативные сотрудники приступили к выяснению всех обстоятельств трагедии и поиску женщины, которая могла оставить на улице младенца.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Минобороны обвинило США в атаке Хмеймима беспилотникамиМинобороны обвинило США в атаке Хмеймима беспилотниками
В Антарктиде россияне устроили драку с поножовщиной на научной станции В Антарктиде россияне устроили драку с поножовщиной на научной станции
Суд разрешил жене футболиста Кержакова забрать сынаСуд разрешил жене футболиста Кержакова забрать сына
В синагоге Питтсбурга расстреляли верующих: погибли 8 человекВ синагоге Питтсбурга расстреляли верующих: погибли 8 человек
При крушении индонезийского лайнера погибли более 180 человекПри крушении индонезийского лайнера погибли более 180 человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 789


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru