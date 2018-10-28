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В Удмуртии дорожная авария унесла жизни 5 человек
28.10.2018 22:51
Фото: tvc.ru
В Удмуртии выясняют обстоятельства аварии, унесшей жизни пяти человек. По данным ТАСС, среди жертв ДТП - трое детей.
Ранее поступили сведения о том, что смертельное ЧП случилось на территории Татарстана, однако позже информация была уточнена.
Как рассказали представители регионального полицейского главка, на трассе Агрыз - Красный Бор столкнулись два транспортных средства - грузовик и легковая автомашина. В полицейском главке МВД Татарстана отметили, что участок трассы проходит по территории Удмуртии. Дело в том, что ранее в прессе широко распространились сообщения о том, что смертельное ДТП случилось в Татарстане.
Со ссылкой на экстренные службы Удмуртии отмечается, что жертвами аварии стали пять человек, в том числе, трое детей.
Сведений о том, что могло стать причиной ДТП, из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства трагедии устанавливают дорожные инспекторы, продолжающие работу на месте происшествия.
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