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В Охотском море ищут человека, выпавшего за борт японского судна
28.10.2018 10:41
Фото: drealmp.fr
В акватории Охотского моря проводится поисково-спасательная операция, передает ТАСС.
Как рассказали представители морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска, за борт японского рыболовецкого упал человек.
ЧП случилось "посередине между Камчаткой, Сахалином и Магаданом", - отметили в центре. Обстоятельства, при которых человек оказался за бортом, пока не уточняются. Известно лишь, что инцидент случился с одним из членов экипажа японского рыболовного судна.
По данным ведомства, в поисковой операции задействован самолет Ан-26, вылетевший из Магадана. Кроме того, в понедельник утром ожидается прибытие еще одного японского судна.
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