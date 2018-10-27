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СМИ: Владелец «Лестера» был в разбившемся у стадиона вертолете
10:01
Фото: fakty.ua
Владелец британского футбольного клуба "Лестер" был в вертолете, который потерпел крушение у стадиона, передают зарубежные СМИ.
Официальных комментариев о пострадавших в результате катастрофы пока не последовало.
Как сообщает телевизионный канал beIN Sports, Вишае Шривадданапрабхи, которому принадлежит английский футбольный клуб "Лестер", в момент ЧП находился на борту летательного аппарата. Кто еще мог быть в вертолете, кроме шестидесятилетнего таиландского бизнесмена и пилотов, пока остается неизвестным.
Катастрофа случилась накануне вечером, когда вертолет совершил жесткую посадку рядом со стадионом. ЧП произошло на расположенной рядом парковке. По данным СМИ, пилоты восьмиместного вертолета, поднявшись в воздух, потеряли управление.
Вертолет разбился вскоре после завершения игры, проходившей в рамках десятого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча команд "Лестер" и "Вест Хэм" окончилась ничьей со счетом 1:1. До настоящего времени каких-либо официальных комментариев от клуба, как и подтвержденных сведений о пострадавших, еще не поступало. Предполагается, что заявление будет сделано в течение ближайших часов.
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