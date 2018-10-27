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Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи картины Левитана


09:52
Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи картины ЛевитанаФото: artcyclopedia.ru

Столичная полиция приступила к проверке после заявления 49-летнего москвича, который сообщил о том, что мог стать жертвой мошенника.

Мужчина обратился к посреднику, чтобы продать картину Исаака Левитана. Стоимость полотна может составлять по меньшей мере два миллиона рублей.

Как стало известно, в правоохранительные органы российской столицы поступило заявление от жителя района Якиманка. Мужчина передал своему знакомому картину известного художника, намереваясь продать предмет искусства. Однако условия договоренности были нарушены.

По данным ряда источников, речь может идти о полотне Исаака Левитана "Весна. Последний снег". Владелец произведения искусства ранее передавал ее некому мужчине, чтобы тот нашел покупателя. Однако денег он так и не увидел. Не возвратили хозяину и картину - знакомый заявил, что полотно находится у третьего лица, которое внезапно перестало выходить на связь.

Автор: Злата Богатова

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