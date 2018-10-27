ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Петербурге ДТП унесло жизни шести человек
В Петербурге ДТП унесло жизни шести человек
Российские «Самарканды» будут развернуты над Белоруссией и Калининградом
Российские «Самарканды» будут развернуты над Белоруссией и Калининградом
В Мексике обнаружены тайные помещения под древней Пирамидой Луны
В Мексике обнаружены тайные помещения под древней Пирамидой Луны
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Российские «Самарканды» будут развернуты над Белоруссией и КалининградомРоссийские «Самарканды» будут развернуты над Белоруссией и Калининградом
СМИ: Владелец «Лестера» был в разбившемся у стадиона вертолетеСМИ: Владелец «Лестера» был в разбившемся у стадиона вертолете
Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи картины ЛевитанаМосковская полиция выясняет обстоятельства пропажи картины Левитана
Тука: Киев может потерять власть над Закарпатьем‍Тука: Киев может потерять власть над Закарпатьем‍
В Петербурге тройное ДТП унесло жизни 8 человекВ Петербурге тройное ДТП унесло жизни 8 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Петербурге тройное ДТП унесло жизни 8 человек


09:35
В Петербурге тройное ДТП унесло жизни 8 человекФото: lifenews.ru

Следственные органы Северной столицы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на 36-м километре Западного скоростного диаметра (ЗСД).

По уточненным данным, жертвами аварии стали восемь человек.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу полицейского главка по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел примерно в 18 часов. В ходе начатой проверки было установлено, что участниками смертельного ДТП стали три машины. По итогам предварительного разбирательства приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Согласно материалам дела, автомобиль "Ивеко", которым управлял 61-летний мужчина, столкнулся с грузовиком "Скания", за рулем которого находился 59-летний водитель. Уточняется, что обе машины следовали в одном направлении. После удара "Ивеко" вынесло на полосу встречного движения, где в него врезался пассажирский микроавтобус "Хендай".

Автобус сразу после столкновения загорелся. Все, кто находился внутри - водитель и семь пассажиров - от полученных ранений скончались на месте аварии. Водителя автомобиля "Ивеко" с травмами экстренно доставили в больницу. В момент госпитализации врачи оценивали его состояние как тяжелое, рассказали в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 224

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Хакасии выясняют причины гибели двух мальчиковВ Хакасии выясняют причины гибели двух мальчиков
Медведева прокомментировала худшее выступление в карьереМедведева прокомментировала худшее выступление в карьере
Читинец, задержанный по подозрению в убийстве школьницы, не признается в содеянномЧитинец, задержанный по подозрению в убийстве школьницы, не признается в содеянном
В Приморье молодая семья с ребенком погибла в ДТПВ Приморье молодая семья с ребенком погибла в ДТП
Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи картины ЛевитанаМосковская полиция выясняет обстоятельства пропажи картины Левитана

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 789


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru