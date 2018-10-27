|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге тройное ДТП унесло жизни 8 человек
09:35
Фото: lifenews.ru
Следственные органы Северной столицы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на 36-м километре Западного скоростного диаметра (ЗСД).
По уточненным данным, жертвами аварии стали восемь человек.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу полицейского главка по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел примерно в 18 часов. В ходе начатой проверки было установлено, что участниками смертельного ДТП стали три машины. По итогам предварительного разбирательства приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Согласно материалам дела, автомобиль "Ивеко", которым управлял 61-летний мужчина, столкнулся с грузовиком "Скания", за рулем которого находился 59-летний водитель. Уточняется, что обе машины следовали в одном направлении. После удара "Ивеко" вынесло на полосу встречного движения, где в него врезался пассажирский микроавтобус "Хендай".
Автобус сразу после столкновения загорелся. Все, кто находился внутри - водитель и семь пассажиров - от полученных ранений скончались на месте аварии. Водителя автомобиля "Ивеко" с травмами экстренно доставили в больницу. В момент госпитализации врачи оценивали его состояние как тяжелое, рассказали в ведомстве.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|