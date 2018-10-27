Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге тройное ДТП унесло жизни 8 человек

09:35

Фото: lifenews.ru



Следственные органы Северной столицы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на 36-м километре Западного скоростного диаметра (ЗСД).



По уточненным данным, жертвами аварии стали восемь человек.



Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу полицейского главка по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел примерно в 18 часов. В ходе начатой проверки было установлено, что участниками смертельного ДТП стали три машины. По итогам предварительного разбирательства приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.



Согласно материалам дела, автомобиль "Ивеко", которым управлял 61-летний мужчина, столкнулся с грузовиком "Скания", за рулем которого находился 59-летний водитель. Уточняется, что обе машины следовали в одном направлении. После удара "Ивеко" вынесло на полосу встречного движения, где в него врезался пассажирский микроавтобус "Хендай".



Автобус сразу после столкновения загорелся. Все, кто находился внутри - водитель и семь пассажиров - от полученных ранений скончались на месте аварии. Водителя автомобиля "Ивеко" с травмами экстренно доставили в больницу. В момент госпитализации врачи оценивали его состояние как тяжелое, рассказали в ведомстве.



Автор: Злата Богатова

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