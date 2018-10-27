|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге ДТП унесло жизни шести человек
27.10.2018 22:13
Фото: livejournal.com
В Петербурге при столкновении грузовика и пассажирского микроавтобуса погибли шесть человек.
Как передают российские СМИ, трагический инцидент случился около 17.40 по местному времени в районе девятого километра Западного скоростного диаметра (ЗСД).
По предварительным данным, на территории Курортного района Северной столицы произошло столкновение грузовика марки Scania и микроавтобуса Hyundai, который после ДТП загорелся.
Сведений о возможных причинах ЧП из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства смертельной аварии выясняют специалисты.
В региональном главке МЧС отметили, что все погибшие в момент столкновения находились в микроавтобусе. Водитель второго транспортного средства получил травмы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|