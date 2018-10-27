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В Петербурге ДТП унесло жизни шести человек


27.10.2018 22:13
В Петербурге ДТП унесло жизни шести человекФото: livejournal.com

В Петербурге при столкновении грузовика и пассажирского микроавтобуса погибли шесть человек.

Как передают российские СМИ, трагический инцидент случился около 17.40 по местному времени в районе девятого километра Западного скоростного диаметра (ЗСД).

По предварительным данным, на территории Курортного района Северной столицы произошло столкновение грузовика марки Scania и микроавтобуса Hyundai, который после ДТП загорелся.

Сведений о возможных причинах ЧП из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства смертельной аварии выясняют специалисты.

В региональном главке МЧС отметили, что все погибшие в момент столкновения находились в микроавтобусе. Водитель второго транспортного средства получил травмы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

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