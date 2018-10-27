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Рэпер Хаски отменил выступление в Тольятти из-за претензий прокуратуры к его текстам


27.10.2018 18:57
Рэпер Хаски отменил выступление в Тольятти из-за претензий прокуратуры к его текстамФото: hiphop4real.com

Хип-хоп-артист Дмитрий Кузнецов, ставший в последнее время популярным под творческим псевдонимом Хаски, объявил об отмене концерта.

По словам 25-летнего артиста, причиной стали некие претензии силовиков к текстам его композиций.

Концерт рэпера Хаски в Тольятти, запланированный на 2 ноября, не состоится. Соответствующее сообщение появилось на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте". В тексте указано, что несколько дней назад представители прокуратуры "настоятельно рекомендовали отменить концерт" руководству клуба, где должен был выступить Хаски.

В результате клуб, чтобы не перечить правоохранителям, расторг договор с организаторами концерта. Найти в ближайшее время другую площадку для выступления пока не получилось. Под угрозой срыва оказалось и выступление Хаски в Самаре, намечавшееся на 4 ноября. Однако если ситуация будет урегулирована, из Тольятти организуют для поклонников творчества улан-удинского исполнителя бесплатный автобус в Самару и обратно, заверили организаторы.

Сам рэпер пояснил, что причиной случившегося стали призывы к каннибализму, которые силовики выявили в его "Поэме о Родине", а также материалы, способные оскорбить чувства верующих, пропагандирующие нацизм и половую распущенность.

Как отмечает агентство "Интерфакс", в прокуратуре Самарской области отказались подтвердить сведения о том, что предпринимали какие-либо действия в связи с концертами Хаски.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 214

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