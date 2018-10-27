|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Рэпер Хаски отменил выступление в Тольятти из-за претензий прокуратуры к его текстам
27.10.2018 18:57
Фото: hiphop4real.com
Хип-хоп-артист Дмитрий Кузнецов, ставший в последнее время популярным под творческим псевдонимом Хаски, объявил об отмене концерта.
По словам 25-летнего артиста, причиной стали некие претензии силовиков к текстам его композиций.
Концерт рэпера Хаски в Тольятти, запланированный на 2 ноября, не состоится. Соответствующее сообщение появилось на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте". В тексте указано, что несколько дней назад представители прокуратуры "настоятельно рекомендовали отменить концерт" руководству клуба, где должен был выступить Хаски.
В результате клуб, чтобы не перечить правоохранителям, расторг договор с организаторами концерта. Найти в ближайшее время другую площадку для выступления пока не получилось. Под угрозой срыва оказалось и выступление Хаски в Самаре, намечавшееся на 4 ноября. Однако если ситуация будет урегулирована, из Тольятти организуют для поклонников творчества улан-удинского исполнителя бесплатный автобус в Самару и обратно, заверили организаторы.
Сам рэпер пояснил, что причиной случившегося стали призывы к каннибализму, которые силовики выявили в его "Поэме о Родине", а также материалы, способные оскорбить чувства верующих, пропагандирующие нацизм и половую распущенность.
Как отмечает агентство "Интерфакс", в прокуратуре Самарской области отказались подтвердить сведения о том, что предпринимали какие-либо действия в связи с концертами Хаски.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|