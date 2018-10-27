|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В синагоге Питтсбурга расстреляли верующих: погибли 8 человек
27.10.2018 18:41
Фото: tts.lt
В Соединенных Штатах расстреляли посетителей синагоги, передают американские СМИ.
По предварительным данным, жертвами инцидента, случившегося в городе Питтсбурге, могли стать не менее семи или восьми человек.
Согласно поступающей информации, мужчина, ворвавшийся с оружием в синагогу и открывший огонь по верующим, сдался полиции. Сведений о личности нападавшего и его мотивах пока нет. Как сообщает телевизионный канал CBS со ссылкой на правоохранительные органы штата Пенсильвания, официально подтверждена гибель четырех человек. Однако уточняется, что погибших может быть больше. Информации о раненых пока не поступало.
Известно также, что в момент ЧП синагога была заполнена верующими, которые пришли на традиционную молитву. После того, как злоумышленник ворвался в здание и атаковал находившихся там людей, он открыл огонь по прибывшим сотрудникам полиции. По данным американских СМИ, до того, как преступник сдался полиции, в перестрелке были ранены два силовика. Жителей близлежащих кварталов призывают не выходить на улицу до окончания спецоперации.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|