ИнтерНовости - новости в стране и мире
В синагоге Питтсбурга расстреляли верующих: погибли 8 человек
В синагоге Питтсбурга расстреляли верующих: погибли 8 человек
При наводнении на Кубани 6 человек погибли, 60 пострадали
При наводнении на Кубани 6 человек погибли, 60 пострадали
В Приморье при обрушении моста погибли женщина с ребенком
В Приморье при обрушении моста погибли женщина с ребенком
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Петербурге ДТП унесло жизни шести человекВ Петербурге ДТП унесло жизни шести человек
Рэпер Хаски отменил выступление в Тольятти из-за претензий прокуратуры к его текстамРэпер Хаски отменил выступление в Тольятти из-за претензий прокуратуры к его текстам
В синагоге Питтсбурга расстреляли верующих: погибли 8 человекВ синагоге Питтсбурга расстреляли верующих: погибли 8 человек
В Стамбуле проходит саммит глав РФ, Турции, ФРГ и Франции по СирииВ Стамбуле проходит саммит глав РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии
Медведева прокомментировала худшее выступление в карьереМедведева прокомментировала худшее выступление в карьере

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В синагоге Питтсбурга расстреляли верующих: погибли 8 человек


27.10.2018 18:41
В синагоге Питтсбурга расстреляли верующих: погибли 8 человекФото: tts.lt

В Соединенных Штатах расстреляли посетителей синагоги, передают американские СМИ.

По предварительным данным, жертвами инцидента, случившегося в городе Питтсбурге, могли стать не менее семи или восьми человек.

Согласно поступающей информации, мужчина, ворвавшийся с оружием в синагогу и открывший огонь по верующим, сдался полиции. Сведений о личности нападавшего и его мотивах пока нет. Как сообщает телевизионный канал CBS со ссылкой на правоохранительные органы штата Пенсильвания, официально подтверждена гибель четырех человек. Однако уточняется, что погибших может быть больше. Информации о раненых пока не поступало.

Известно также, что в момент ЧП синагога была заполнена верующими, которые пришли на традиционную молитву. После того, как злоумышленник ворвался в здание и атаковал находившихся там людей, он открыл огонь по прибывшим сотрудникам полиции. По данным американских СМИ, до того, как преступник сдался полиции, в перестрелке были ранены два силовика. Жителей близлежащих кварталов призывают не выходить на улицу до окончания спецоперации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 185

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В дома Клинтонов и Обамы присланы пакеты с бомбамиВ дома Клинтонов и Обамы присланы пакеты с бомбами
Турецкие власти намерены обнародовать доказательства по делу ХашкаджиТурецкие власти намерены обнародовать доказательства по делу Хашкаджи
Лидер «Дюны» признался, что у него и жены выявили онкологиюЛидер «Дюны» признался, что у него и жены выявили онкологию
В Петербурге ДТП унесло жизни шести человекВ Петербурге ДТП унесло жизни шести человек
Под Калугой танк задавил каскадера на съемках военной драмы Под Калугой танк задавил каскадера на съемках военной драмы

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 789


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru