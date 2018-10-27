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В Токио открылся ресторан, где подают блюда из предсмертных меню казненных преступников
27.10.2018 13:08
Фото: hronika.info
В Токио начал работу ресторан "Человек", в меню которого входят блюда, заказанные в прошлом преступниками перед смертной казнью.
Как сообщает Munchies, необычное заведение открылось на территории района Синдзюку японской столицы.
Ресторан расположился в здании, где ранее находился книжный магазин. Блюда в меню этого заведения указаны с соблюдением хронологической последовательности.
Первым среди блюд, которые предлагаются жителям и гостям Токио, указан набор, заказанный в 1977 году Гэри Гилмором. Признанный виновным в нескольких ограблений и двух убийствах, он был казнен в США. Незадолго до этого 36-летнему Гилмору подали гамбургер, сваренное вкрутую яйцо, картофель по-деревенски и виски, а также несколько чашек кофе.
В меню также указан набор из тарелки брокколи, спаржи и клубники - более здоровую пищу выбрала для своей последней трапезы 54-летняя "черная вдова" Джуди Буэноано. Женщину казнили на электрическом стуле за серию убийств весной 1998 года во Флориде.
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