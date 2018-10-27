Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Токио открылся ресторан, где подают блюда из предсмертных меню казненных преступников

27.10.2018 13:08

Фото: hronika.info



В Токио начал работу ресторан "Человек", в меню которого входят блюда, заказанные в прошлом преступниками перед смертной казнью.



Как сообщает Munchies, необычное заведение открылось на территории района Синдзюку японской столицы.



Ресторан расположился в здании, где ранее находился книжный магазин. Блюда в меню этого заведения указаны с соблюдением хронологической последовательности.



Первым среди блюд, которые предлагаются жителям и гостям Токио, указан набор, заказанный в 1977 году Гэри Гилмором. Признанный виновным в нескольких ограблений и двух убийствах, он был казнен в США. Незадолго до этого 36-летнему Гилмору подали гамбургер, сваренное вкрутую яйцо, картофель по-деревенски и виски, а также несколько чашек кофе.



В меню также указан набор из тарелки брокколи, спаржи и клубники - более здоровую пищу выбрала для своей последней трапезы 54-летняя "черная вдова" Джуди Буэноано. Женщину казнили на электрическом стуле за серию убийств весной 1998 года во Флориде.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 248

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.10.2018 01:03 В Великобритании умер последний корги Елизаветы II

В Великобритании умер последний корги Елизаветы II 26.10.2018 15:11 Шинейд О’Коннор приняла ислам, вновь сменив имя

Шинейд О’Коннор приняла ислам, вновь сменив имя 26.10.2018 13:05 Ушел из жизни Николай Караченцов

Ушел из жизни Николай Караченцов 25.10.2018 23:51 Охрана Меган Маркл экстренно вывела ее с многолюдного рынка на Фиджи

Охрана Меган Маркл экстренно вывела ее с многолюдного рынка на Фиджи 25.10.2018 23:08 Перенесшая экстренную операцию Лобода обратилась к поклонникам