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В Московской области раскрыта ячейка ИГ, готовившая серию крупных терактов
18:02
Фото: fwnews.ru
В Подмосковье пресечена деятельность экстремистской ячейки, члены которой намеревались совершить ряд террористических атак в столице.
Как передает агентство "Интерфакс", сотрудниками ФСБ задержаны шесть человек.
Члены группы, действовавшей на территории Московской области при повышенных мерах конспирации, занимались подготовкой атак. Злоумышленники собирались применить во время терактов кустарно изготовленные взрывные устройства и огнестрельное оружие, рассказали в ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, ячейка запрещенного в России "Исламского государства" намеревалась совершить нападения на территории Москвы. Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией.
Уставлено также, что ячейкой руководили эмиссары в Сирии, которые прибыли туда из стран Центральной Азии. Финансирование группы осуществлялось из-за границы, кроме того, члены ячейки в этих целях совершали тяжкие уголовные преступления.
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