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В Индии 7 человек погибли при взрыве на фабрике по производству пиротехники


26.10.2018 17:15
В Индии 7 человек погибли при взрыве на фабрике по производству пиротехникиФото: livincool.com

На севере Индии не менее семи человек погибли, еще трое были ранены в результате взрыва, случившегося на фабрике по производству фейерверков.

Трагический инцидент произошел на территории штата Уттар-Прадеш.

Как сообщают индийские СМИ со ссылкой на источники в полиции штата, сигнал о ЧП поступил на пульт экстренных служб примерно в 16.30 по местному времени (14.00 по Москве). На месте взрыва сейчас активно продолжаются спасательные работы.

Газета Hindustan Times отмечает, что эпицентр взрыва находился в помещении, где складировались уже готовые фейерверки.

В полиции штата также рассказали, что тела всех погибших к настоящему времени уже опознаны. Трое раненых госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

Сведений о том, что стало причиной ЧП, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь о начале расследования по факту гибели семи человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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