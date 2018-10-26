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Житель Башкирии убил трех знакомых и застрелился


26.10.2018 15:43
Житель Башкирии убил трех знакомых и застрелилсяФото: vk.me

Правоохранительные органы Башкирии приступили к расследованию инцидента, в результате которого погибли четыре человека.

По версии следствия, 58-летний житель Салавата расстрелял трех знакомых, а потом совершил суицид.

Как стало известно от представителей республиканского СУ СКР, предполагаемый убийца ранее занял значительную сумму денег у своего 57-летнего знакомого. В период с 19 по 23 октября, когда между мужчинами резко обострились отношения, старший из них несколько раз выстрелил в кредитора из пистолета. В целях сокрытия содеянного, подозреваемый отогнал автомобиль погибшего в гараж. Тело своей жертвы он решил спрятать в погребе собственной дачи.

Затем житель Салавата отправился в населенный пункт Зирган, где проживала семья его сожительницы. Мужчина хотел занять родителей подруги крупную сумму, чтобы урегулировать вопрос с другими долгам. Однако разговор состоялся, вероятно, на повышенных тонах. В ходе начавшейся ссоры мужчина начал стрелять по родителям подруги, сразу после чего направился домой. Вернувшись в Салават, подозреваемый нанес смертельное ранение и себе, рассказали представители ведомства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 229

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