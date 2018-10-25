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Зампрокурора Башкирии задержан в аэропорту при попытке покинуть РФ
13:30
Фото: pravdapfo.ru
Первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова задержали в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть Россию, передают СМИ.
Как стало известно, юрист является фигурантом дела о взяточничестве.
По данным ТАСС, Олега Горбунова подозревают в получении взятки. Ранее в Генеральной прокуратуре Башкирии подтвердили информацию о его увольнении. Помимо теперь уже бывшего зампрокурора республики в числе подозреваемых оказался и прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин, который также снят со своего поста. Как рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, речь можно идти о десяти миллионах рублей.
Кроме того, сейчас продолжается проверка в отношении других сотрудников региональной прокуратуры.
По данным СКР, преступление было совершено в прошлом году, когда Горбунов и замруководителя управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры региона Артур Шаретдинов получили десятимиллионную взятку. Деньги им передал при посредничестве трех лиц первый замглавы столичной администрации.
Представитель властей Уфы дать взятку, чтобы закрыли уголовное дело, возбужденное по факту неправомерных действий чиновников во время реализации программы по переселению из аварийных домов. Позже незаконное постановление Горбунова было отменено по решению замгенпрокурора Российской Федерации.
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