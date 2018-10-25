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В Хакасии выясняют причины гибели двух мальчиков
00:21
Фото: metayogg.com
В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в следственных органах региона, трагедия случилась на территории Усть-Абаканского района.
Как стало известно от официальных представителей республиканского СУ СКР, следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В ведомстве рассказали, что тела двоих мальчиков, возраста четырех и двух лет, были найдены пожарными, которые тушили возгорание в частном доме. На телах погибших детей имелись следы ожогов.
ЧП случилось в минувший четверг, 25 октября. В ходе предварительного разбирательства установлено, что дети проживали с матерью и бабушкой. Мать в тот роковой день была вынуждена уехать по делам, она отсутствовала с утра. Сыновей женщина оставила под присмотром бабушки.
Пожар, начавшийся, когда бабушка отправилась в магазин, первыми заметили соседи. Они пытались еще до приезда огнеборцев погасить пламя, но пламя к тому времени уже очень сильно распространилось. Ликвидировать возгорание удалось лишь сотрудникам пожарной службы. В мероприятиях по тушению дома, который к тому времени горел открытым пламенем, было задействовано двадцать человек. Привлекалось пять единиц спецтехники.
Обстоятельства гибели детей и причины пожара предстоит установить специалистам.
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