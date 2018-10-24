ИнтерНовости - новости в стране и мире
В вещах Рослякова найдены материалы по химии и пиротехнике
В вещах Рослякова найдены материалы по химии и пиротехнике
В Антарктиде россияне устроили драку с поножовщиной на научной станции
В Антарктиде россияне устроили драку с поножовщиной на научной станции
СМИ: В машине саудовской дипмиссии найдены компьютер и личные вещи Хашкаджи
СМИ: В машине саудовской дипмиссии найдены компьютер и личные вещи Хашкаджи
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве экстренно прооперировали певицу ЛободуВ Москве экстренно прооперировали певицу Лободу
В дома Клинтонов и Обамы присланы пакеты с бомбамиВ дома Клинтонов и Обамы присланы пакеты с бомбами
В вещах Рослякова найдены материалы по химии и пиротехникеВ вещах Рослякова найдены материалы по химии и пиротехнике
Выбравшийся из океана морской лев парализовал движение в Сан-ДиегоВыбравшийся из океана морской лев парализовал движение в Сан-Диего
На Украину пытались вывезти тело россиянкиНа Украину пытались вывезти тело россиянки

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве экстренно прооперировали певицу Лободу


24.10.2018 20:49
В Москве экстренно прооперировали певицу ЛободуФото: tchkcdn.com

В Москве экстренно прооперирована певица Светлана Лобода, сообщают российские СМИ.

Артистку доставили в больницу накануне вечером, сразу после того, как она потеряла сознание на репетиции.

Как стало известно, во время подготовке к премьере своего нового шоу Светлана Лобода из-за приступа сильнейшей боли потеряла сознание. ЧП случилось, когда певица отрабатывала сложнейший танцевальный номер. В результате звезда была экстренно госпитализирована в одну из столичных больниц.

Позже стало известно, что певице пришлось перенести срочную операцию. По данным ряда источников, врачи диагностировали у Лободы обструкцию почки. По меньшей мере неделю артистке придется провести в стационаре, строго соблюдая постельный режим.

Предполагалось, что зрители смогут увидеть новое шоу Светланы Лободы в Crocus City Hall уже 25 октября. Билеты на этот концерт были полностью раскуплены еще в сентябре. После внезапно возникших проблем со здоровьем ближайшие представления могут быть перенесены на другие даты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Москве экстренно прооперировали певицу ЛободуВ Москве экстренно прооперировали певицу Лободу
На Камчатке найдены останки пропавшего летом ребенкаНа Камчатке найдены останки пропавшего летом ребенка
Депутата думы Иркутска обвиняют в убийстве двух членов ОПГДепутата думы Иркутска обвиняют в убийстве двух членов ОПГ
Жертвами нападения в Керчи стали 20 человекЖертвами нападения в Керчи стали 20 человек
НАК: Керченский студент не скрывал, что увлекается созданием бомбНАК: Керченский студент не скрывал, что увлекается созданием бомб

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 787


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru