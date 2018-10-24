Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве экстренно прооперировали певицу Лободу

24.10.2018 20:49

Фото: tchkcdn.com



В Москве экстренно прооперирована певица Светлана Лобода, сообщают российские СМИ.



Артистку доставили в больницу накануне вечером, сразу после того, как она потеряла сознание на репетиции.



Как стало известно, во время подготовке к премьере своего нового шоу Светлана Лобода из-за приступа сильнейшей боли потеряла сознание. ЧП случилось, когда певица отрабатывала сложнейший танцевальный номер. В результате звезда была экстренно госпитализирована в одну из столичных больниц.



Позже стало известно, что певице пришлось перенести срочную операцию. По данным ряда источников, врачи диагностировали у Лободы обструкцию почки. По меньшей мере неделю артистке придется провести в стационаре, строго соблюдая постельный режим.



Предполагалось, что зрители смогут увидеть новое шоу Светланы Лободы в Crocus City Hall уже 25 октября. Билеты на этот концерт были полностью раскуплены еще в сентябре. После внезапно возникших проблем со здоровьем ближайшие представления могут быть перенесены на другие даты.



Автор: Злата Богатова

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