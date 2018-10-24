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В Хабаровском крае ФСБ предотвратила теракт


09:17
В Хабаровском крае ФСБ предотвратила терактФото: liveinternet.ru

Сотрудникам УФСБ по Хабаровскому краю удалось предотвратить террористический акт, передает агентство "Интерфакс".

Как стало известно, инцидент был запланирован на одном из крупных социальных объектов города Николаевск-на-Амуре.

Сотрудники краевого УФСБ уже задержали мужчину, планировавшего террористическую атаку. Сейчас он находится под арестом, расследование по уголовному делу в настоящее время активно продолжается.

Источник агентства заявил, что какие-либо другие подробности о личных данных фигуранта этого дела и обстоятельствах предотвращенного инцидента вплоть до суда разглашаться не будут. Известно лишь, что мужчина был арестован достаточно давно, тогда как теракт силовики смогли предотвратить более чем полугода.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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