ИнтерНовости - новости в стране и мире
Эксперты Forbes назвали самых богатых женщин России‍
Эксперты Forbes назвали самых богатых женщин России‍
Путин на встрече с Болтоном напомнил об оливках на гербе США
Путин на встрече с Болтоном напомнил об оливках на гербе США
Пилоты признались, о чем никогда не сообщат своим пассажирам‍
Пилоты признались, о чем никогда не сообщат своим пассажирам‍
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Эксперты Forbes назвали самых богатых женщин России‍Эксперты Forbes назвали самых богатых женщин России‍
Пилоты признались, о чем никогда не сообщат своим пассажирам‍Пилоты признались, о чем никогда не сообщат своим пассажирам‍
Шнуров женился в четвертый разШнуров женился в четвертый раз
Наследный саудовский принц сделал заявление о деле ХашкаджиНаследный саудовский принц сделал заявление о деле Хашкаджи
В Москве экстренно прооперировали певицу ЛободуВ Москве экстренно прооперировали певицу Лободу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Наследный саудовский принц сделал заявление о деле Хашкаджи


24.10.2018 21:27
Наследный саудовский принц сделал заявление о деле ХашкаджиФото: cnnturk.com

Власти Саудовской Аравии продолжают активно сотрудничать с турецкими следователями, подчеркнул наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд, сделавший заявление о деле журналиста Джамаля Хашкаджи. По его словам, благодаря совместным усилиям справедливость обязательно восторжествует.

Как заявил саудовский принц, гибель Джамаля Хашкаджи стала ужасным преступлением для всех подданных королевства. Занимающий пост главы Минобороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд также отметил, что случившееся в Стамбуле "болезненно отозвалось для всех во всем мире", и это преступление никак "нельзя оправдать". По словам наследного принца, в Эр-Рияде предпринимают все усилия, чтобы совместно с турецкими правоохранителями отыскать виновных в гибели журналиста и привлечь их к ответственности.

Пр этом Мухаммед бен Салман Аль Сауд подчеркнул, что "многие хотят использовать эту ужасную ситуацию", чтобы попытаться осложнить взаимоотношения Эр-Рияда и Анкары, однако "вбить клин между Турцией и Саудовской Аравией" им не удастся.

Ранее агентство Associated Press сообщило о телефонном звонке наследного принца турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. В ходе этой беседы обсуждались различные вопросы, связанные с расследованием гибели оппозиционного журналиста.

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала материал о том, что лица, причастные к пропаже Джамаля Хашкаджи, связаны с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В частности, один из фигурантов этого резонансного дела неоднократно сопровождал саудовского министра во время официальных визитов в другие страны. В Эр-Рияде, признав гибель Хашкаджи в здании дипмиссии королевства в Стамбуле, заявили о том, что наследный принц не располагал информацией о том, что с журналистом могут проводиться какие-либо действия.

Накануне в Иране заявили о том, что выступая с инициативой причислить Корпус стражей исламской революции (КСИР) к организациям, которые поддерживают террористов, Эр-Рияд лишь стремится переключить внимание мировой общественности от расправы над саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи. Соответствующее мнение озвучил замначальника ставки КСИР Исмаил Коусари.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 176

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Индии поезд на полном ходу врезался в толпу: погибли около 50 человекВ Индии поезд на полном ходу врезался в толпу: погибли около 50 человек
Канал «Россия 1» провел прямой эфир со студенткой, погибшей в керченском колледжеКанал «Россия 1» провел прямой эфир со студенткой, погибшей в керченском колледже
В Афганистане произошли взрывы на избирательных участках, есть жертвыВ Афганистане произошли взрывы на избирательных участках, есть жертвы
В Ленобласти нашли тело третьего погибшего сотрудника завода, где произошел взрывВ Ленобласти нашли тело третьего погибшего сотрудника завода, где произошел взрыв
В афганском Кандагаре талиб ранил американского генералаВ афганском Кандагаре талиб ранил американского генерала

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 788


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru