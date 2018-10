Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Наследный саудовский принц сделал заявление о деле Хашкаджи

24.10.2018

Власти Саудовской Аравии продолжают активно сотрудничать с турецкими следователями, подчеркнул наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд, сделавший заявление о деле журналиста Джамаля Хашкаджи. По его словам, благодаря совместным усилиям справедливость обязательно восторжествует.



Как заявил саудовский принц, гибель Джамаля Хашкаджи стала ужасным преступлением для всех подданных королевства. Занимающий пост главы Минобороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд также отметил, что случившееся в Стамбуле "болезненно отозвалось для всех во всем мире", и это преступление никак "нельзя оправдать". По словам наследного принца, в Эр-Рияде предпринимают все усилия, чтобы совместно с турецкими правоохранителями отыскать виновных в гибели журналиста и привлечь их к ответственности.



Пр этом Мухаммед бен Салман Аль Сауд подчеркнул, что "многие хотят использовать эту ужасную ситуацию", чтобы попытаться осложнить взаимоотношения Эр-Рияда и Анкары, однако "вбить клин между Турцией и Саудовской Аравией" им не удастся.



Ранее агентство Associated Press сообщило о телефонном звонке наследного принца турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. В ходе этой беседы обсуждались различные вопросы, связанные с расследованием гибели оппозиционного журналиста.



На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала материал о том, что лица, причастные к пропаже Джамаля Хашкаджи, связаны с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В частности, один из фигурантов этого резонансного дела неоднократно сопровождал саудовского министра во время официальных визитов в другие страны. В Эр-Рияде, признав гибель Хашкаджи в здании дипмиссии королевства в Стамбуле, заявили о том, что наследный принц не располагал информацией о том, что с журналистом могут проводиться какие-либо действия.



Накануне в Иране заявили о том, что выступая с инициативой причислить Корпус стражей исламской революции (КСИР) к организациям, которые поддерживают террористов, Эр-Рияд лишь стремится переключить внимание мировой общественности от расправы над саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи. Соответствующее мнение озвучил замначальника ставки КСИР Исмаил Коусари.



Автор: Злата Богатова

