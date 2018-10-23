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КСИР: Эр-Рияд пытается отвлечь внимание от убийства Хашкаджи
07:45
Фото: businessinsider.com
Выступая с инициативой причислить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) к организациям, которые поддерживают террористов, Эр-Рияд лишь стремится переключить внимание мировой общественности от расправы над саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи, передает РИА Новости.
Как заявил замначальника ставки КСИР Исмаил Коусари, сейчас можно видеть, как Саудовская Аравия отчаянно пытается выбраться из болота, в котором увязла. В Эр-Рияде всеми силами отвлекают внимание мировой общественности от убийства Джамала Хашкаджи, используя для этого все возможные способы.
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