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КСИР: Эр-Рияд пытается отвлечь внимание от убийства Хашкаджи


07:45
КСИР: Эр-Рияд пытается отвлечь внимание от убийства ХашкаджиФото: businessinsider.com

Выступая с инициативой причислить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) к организациям, которые поддерживают террористов, Эр-Рияд лишь стремится переключить внимание мировой общественности от расправы над саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи, передает РИА Новости.

Как заявил замначальника ставки КСИР Исмаил Коусари, сейчас можно видеть, как Саудовская Аравия отчаянно пытается выбраться из болота, в котором увязла. В Эр-Рияде всеми силами отвлекают внимание мировой общественности от убийства Джамала Хашкаджи, используя для этого все возможные способы.

Ранее арабский телевизионный канал "Аль-Арабия" передал о том, что власти Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии приняли совместное решение о признании КСИР в организацией, которая оказывает поддержку террористам. Кроме того, за "содействие подрывной деятельности Ирана" Корпус был внесен в соответствующий черный список. Среди четырех человек, оказавшихся в этом перечне, был указан и командующий спецназом КСИР Касем Сулеймани.

Напомним, ранее в Турции сообщили об обнаружении личных вещей и компьютера Хашкаджи в автомобиле, принадлежащем генконсульству Саудовской Аравии в Стамбуле.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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