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КСИР: Эр-Рияд пытается отвлечь внимание от убийства Хашкаджи

07:45

Фото: businessinsider.com

Как заявил замначальника ставки КСИР Исмаил Коусари, сейчас можно видеть, как Саудовская Аравия отчаянно пытается выбраться из болота, в котором увязла. В Эр-Рияде всеми силами отвлекают внимание мировой общественности от убийства Джамала Хашкаджи, используя для этого все возможные способы.



Ранее арабский телевизионный канал "Аль-Арабия" передал о том, что власти Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии приняли совместное решение о признании КСИР в организацией, которая оказывает поддержку террористам. Кроме того, за "содействие подрывной деятельности Ирана" Корпус был внесен в соответствующий черный список. Среди четырех человек, оказавшихся в этом перечне, был указан и командующий спецназом КСИР Касем Сулеймани.



Напомним, ранее в Турции сообщили об обнаружении личных вещей и компьютера Хашкаджи в автомобиле, принадлежащем генконсульству Саудовской Аравии в Стамбуле.





Автор: Злата Богатова

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