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Выбравшийся из океана морской лев парализовал движение в Сан-Диего


12:17
Выбравшийся из океана морской лев парализовал движение в Сан-ДиегоФото: publika.md

Жители калифорнийского города Сан-Диего обратились в экстренные службы с просьбой разблокировать движение по оживленной дороге. Как передают американские СМИ, причиной транспортного коллапса стал внушительных размеров морской лев, перегородивший проезжую часть.

По данным информагентства UPI, на одну из оживленных улиц Сан-Диего выбрался морской лев. Развалившись на проезжей части, довольно крупное животное полностью перекрыло проезжую часть, блокировав движение. Прибывшие к месту ЧП правоохранители и зоологами смогли совместными усилиями поместить морского льва в клетку, которую затем передали ветеринарам.

Как отмечают специалисты, подобное поведение не является типичным для этих животных. После того, как морского льва осмотрят зоологи, его выпустят на тихоокеанское побережье.

Напомним, несколько лет назад огромный морской слон выбрался из воды и сумел дойти до населенных районов бразильского муниципалитета Балнеариу-Камбориу, где блокировал движение на одной из центральных улиц. Животное провело на дороге около полутора часов. Направляясь обратно к воде, ему пришлось пересечь переход для пешеходов. Морского слона, проползавшего по улице постоянно обливали водой, чтобы он не испытывал сильного дискомфорта, а местные полицейские оказали ему содействие в стремлении как можно быстрее вернуться в привычную среду.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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