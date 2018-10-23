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На Украину пытались вывезти тело россиянки
11:29
Фото: n-idea.am
На Украину под видом пассажира пытались вывезти тело мертвой гражданки РФ, передает РИА Новости.
Труп был найден украинскими пограничниками.
По предварительным данным, тело мертвой женщины, пристегнутое ремнем безопасности, находилось на заднем сидении и вызвало подозрения у пограничников, которые проводили осмотр салона автомобиля. В результате выяснилось, что "спящая" россиянка в действительности скончалась до того, как ее тело поместили в машину.
Мужчины, находившиеся в том же автомобиле, пояснили, что являются родственниками покойной женщины. По их словам, они намеревались вывезти труп женщины на украинскую территорию, чтобы организовать похороны в Запорожской области.
Комментарии(всего комментариев: 1)
[24.10.2018 12:04:59] Написал: Ksusha_Hrusha
Где-то в параллельной вселенной...
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