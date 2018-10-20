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Суд разрешил жене футболиста Кержакова забрать сына


06:54
Суд разрешил жене футболиста Кержакова забрать сынаФото: starhit.ru

Бывший игрок "Зенита" Александр Кержаков разводится через суд, передают российские СМИ.

Как стало известно, иск был подан третьей супругой экс-нападающего петербургского футбольного клуба Миланы Тюльпановой.

По данным объединенной пресс-службы судов Северной столицы, во вторник, 23 октября, состоялось предварительное заседание по исковому заявлению супруги футболиста. В документе речь идет не только о расторжении брака. Милана Тюльпанова также намерена урегулировать вопросы, связанные с материальным обеспечением ребенка и определении его места жительства.

Заседание, проходившее в Петроградском районном суде Петербурга, состоялось при закрытых дверях. Как стало известно, по результатам предварительного слушания назначено заседание для разрешения данного спора по существу. Согласно ч. 6.1 ст. 152 ГПК Российской Федерации, вплоть до того, как будет вынесено и вступит в законную силу решение суда об определении место жительства ребенка, он будет находиться с матерью.

Напомним, в апреле прошлого года у Александра и Миланы Кержаковых родился сын. Футболист, публикуя в соцсетях фото с малышом на руках, тогда писал: "Спасибо за сына, любимая". Ребенок стал третьим для спортсмена, который к тому времени воспитывал дочь Дарью от первой жены и сына Игоря, родившегося во втором браке.

Кержаков и Тюльпанова узаконили свои отношения около трех лет назад, свадьба состоялась в июне 2015 года. Вскоре после того, как скоропостижно скончался тесть футболиста, член Совфеда Вадим Тюльпанов, являвшийся влиятельным политическим деятелем и состоятельным бизнесменом, в молодой семье начался разлад.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 231

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