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Среди экспонатов американского Музея Библии выявлены подделки
23.10.2018 23:15
Фото: blogspot.com
Среди документов, входящих в коллекцию Музея Библии в американской столице, найдены подделки, передает ВВС.
В число материалов, ценность которых не была подтверждена европейскими экспертами, попали некоторые документы из корпуса так называемых Кумранских рукописей.
Ранее музей обратился к немецким специалистам с просьбой о проведении экспертизы. Как оказалось, часть материалов обладает характеристиками, которые "не совместимы с древним происхождением". Эксперты изучали шестнадцать фрагментов, которые в прошлом еще не подвергались тщательному исследованию.
Решение о том, что документы следует направить на анализ, было принято после того, как ряд ученых-библеистов усомнились в их подлинности. Вместе с тем, главный куратор музея в Вашингтоне отмечает, что до последнего надеялся, что материалы окажутся подлинными. К настоящему времени фальшивые документы уже изъяли из экспозиции.
Манускрипты, ставшие значимой вехой в истории изучения Библии, были найдены в пещерах Кумрана в середине прошлого века. До 1947 года самые древние известные списки Ветхого Завета датировались X — XI веком н.э., но кумранские же рукописи, как свидетельствуют результаты анализа, создавались примерно на тысячелетие раньше.
Напомним, минувшей весной исследователи обнаружили на Кумранских рукописях невидимый текст. Как заявил тогда Орен Эйблман из Министерства по делам древностей Израиля, некоторые свитки Мертвого моря попадали к исследователям "уже обработанными и очищенными от грязи", поэтому на них ничего не удавалось разобрать. Однако ему удалось заполучить фрагменты, которые "никогда не чистили и даже не притрагивались к ним".
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