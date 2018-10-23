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Депутата думы Иркутска обвиняют в убийстве двух членов ОПГ
23.10.2018 22:09
Фото: ill.in.ua
В Забайкалье взяли под арест депутата думы Иркутска, передают региональные СМИ.
Как стало известно, чиновника заподозрили в причастности к двойному убийству, которое было совершено в конце прошлого века.
Суд в Чите вынес решение об аресте депутата думы Иркутска. Подозреваемому уже было официально предъявлено обвинение по уголовному делу о двойном убийстве. Со ссылкой на представителей СУ СКР по Забайкалью отмечается, что жертвами преступления, совершенного в 1997 году, были члены одной из ОПГ, которые действовали в регионе.
Не так давно в распоряжении следственных органов оказались доказательства причастности задержанного к данному преступлению.
В ведомстве отметили, что задержание депутата думы Иркутска проводилось еще 18 октября. В настоящее время он уже доставлен в Читу. Имя чиновника, оказавшегося фигурантом уголовного дела о двойном убийстве, при этом не называется.
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