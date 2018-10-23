|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Антарктиде россияне устроили драку с поножовщиной на научной станции
23.10.2018 19:21
Фото: vk.me
На антарктической станции Беллинсгаузен произошла драка с поножовщиной, передают российские СМИ.
По предварительным данным, зачинщиком драки является петербуржец Сергей Савицкий. Мужчина, работавший на станции в качестве инженера, уже отправлен под домашний арест.
Как сообщает ТАСС, инженер Сергей Савицкий, приехавший антарктическую станцию Беллинсгаузен из Северной столицы, напал на сварщика с ножом. Обстоятельства инцидента выясняются.
Василеостровский суд Петербурга уже вынес решение об аресте Савицкого. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство". В пресс-службе суда отметили, что преступление подозреваемый не смог довести до конца по причине не зависящих от него обстоятельства.
По информации, имеющейся на этот час, в результате нападения пострадал сварщик Олег Белогузов. ЧП случилось 9 октября в столовой команды российской антарктической станции Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж. Раненого Белогузова сразу после нападения доставили в ближайшую больницу, которая находится на территории Чили.
Савицкий был задержан сразу после того, как прибыл в Петербург, полиция встречала его в аэропорту Пулково. По версии следствия, причиной инцидента мог стать конфликт, случившийся между инженером и сварщиком. Отмечается, что Савицкий уже признался в содеянном.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|