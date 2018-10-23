Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Антарктиде россияне устроили драку с поножовщиной на научной станции

23.10.2018 19:21

Фото: vk.me



На антарктической станции Беллинсгаузен произошла драка с поножовщиной, передают российские СМИ.



По предварительным данным, зачинщиком драки является петербуржец Сергей Савицкий. Мужчина, работавший на станции в качестве инженера, уже отправлен под домашний арест.



Как сообщает ТАСС, инженер Сергей Савицкий, приехавший антарктическую станцию Беллинсгаузен из Северной столицы, напал на сварщика с ножом. Обстоятельства инцидента выясняются.



Василеостровский суд Петербурга уже вынес решение об аресте Савицкого. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство". В пресс-службе суда отметили, что преступление подозреваемый не смог довести до конца по причине не зависящих от него обстоятельства.



По информации, имеющейся на этот час, в результате нападения пострадал сварщик Олег Белогузов. ЧП случилось 9 октября в столовой команды российской антарктической станции Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж. Раненого Белогузова сразу после нападения доставили в ближайшую больницу, которая находится на территории Чили.



Савицкий был задержан сразу после того, как прибыл в Петербург, полиция встречала его в аэропорту Пулково. По версии следствия, причиной инцидента мог стать конфликт, случившийся между инженером и сварщиком. Отмечается, что Савицкий уже признался в содеянном.



Автор: Злата Богатова

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