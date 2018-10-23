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Сотрудников японской компании будут кормить за хороший сон


23.10.2018 15:49
Сотрудников японской компании будут кормить за хороший сон Фото: syl.ru

Руководство японской компании Crazy Inc. объявило о том, что хорошо высыпающихся сотрудников будут кормить.

Как передает Hindustan Times, время сна работников будет отслеживаться с помощью специального приложения.

В компании Crazy Inc., которая специализируется на проведении свадебных торжеств, решено ввести особую систему баллов для сотрудников, позволяющих себе спать по меньшей мере шесть часов как минимум пять раз за неделю. По словам руководителя Crazy Inc. Казухико Мориямы, лишь деятельность отдохнувших и полных сил людей может быть залогом успешного бизнеса.

За накопленные таким образом баллы сотрудникам можно будет бесплатно получать различную еду в кафетерии компании. Отмечается, что за год сотрудники могут рассчитывать на получение 64 тысячи иен (более пятисот долларов). Количество сна будет отслеживаться с помощью специального приложения, разработанного компанией Airweave Inc, которая производит матрасы.

Согласно официальной статистике, на сегодняшний день свыше 90% жителей Японии в возрасте от 20 лет и старше страдают от недостатка сна из-за перегруженности на работе.

Напомним, около года назад Японию потрясло известие о гибели телеведущей, которая скончалась из-за слишком напряженной работы. Руководство NHK - ведущей вещательной корпорации страны - подтвердило сообщения о том, что в 2013 году 31-летняя Мива Садо умерла от сердечной недостаточности, которая была вызвана усталостью в результате сверхзагруженности.

Автор: Злата Богатова

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