|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Иркутской области медведь напал на сборщиков клюквы, вышедших к его берлоге
23.10.2018 10:38
Фото: achcity.com
Под Иркутском двое мужчин пострадали в результате нападения медведя, передает агентство "Интерфакс-Сибирь".
Со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка отмечается, что ЧП случилось на территории Тайшетского района.
Как стало известно, двое местных жителей попали в больницу с травмами в результате нападения медведя. ЧП случилось в минувшую субботу, 20 октября, на расстоянии около 18 км от населенного пункта Новобирюсинский.
В ходе предварительной проверки установлено, что двое мужчин, 1982 и 1986 годов рождения, отправились собирать клюкву в окрестностях упраздненного год назад поселка Екунчет. В поисках ягод местные жители вышли к медвежьей берлоги, где их и атаковал хищник.
Мужчинам удалось отбиться от медведя, несмотря на полученные ранения. Один из пострадавших даже сумел сесть за руль, после чего добрался до Новобирюсинского и попросил о помощи. В настоящее время мужчины находятся на лечении в райбольнице Абана в Красноярском крае.
При поступлении в медицинское учреждение у обоих мужчин были диагностированы многочисленные рваные раны. Одному из пациентов медведь успел сломать челюсть и ногу. К счастью, сейчас состояние пострадавших стабилизировалось, угрозы жизни нет, сообщили врачи.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|