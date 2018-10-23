Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Иркутской области медведь напал на сборщиков клюквы, вышедших к его берлоге

23.10.2018 10:38

Фото: achcity.com



Под Иркутском двое мужчин пострадали в результате нападения медведя, передает агентство "Интерфакс-Сибирь".



Со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка отмечается, что ЧП случилось на территории Тайшетского района.



Как стало известно, двое местных жителей попали в больницу с травмами в результате нападения медведя. ЧП случилось в минувшую субботу, 20 октября, на расстоянии около 18 км от населенного пункта Новобирюсинский.



В ходе предварительной проверки установлено, что двое мужчин, 1982 и 1986 годов рождения, отправились собирать клюкву в окрестностях упраздненного год назад поселка Екунчет. В поисках ягод местные жители вышли к медвежьей берлоги, где их и атаковал хищник.



Мужчинам удалось отбиться от медведя, несмотря на полученные ранения. Один из пострадавших даже сумел сесть за руль, после чего добрался до Новобирюсинского и попросил о помощи. В настоящее время мужчины находятся на лечении в райбольнице Абана в Красноярском крае.



При поступлении в медицинское учреждение у обоих мужчин были диагностированы многочисленные рваные раны. Одному из пациентов медведь успел сломать челюсть и ногу. К счастью, сейчас состояние пострадавших стабилизировалось, угрозы жизни нет, сообщили врачи.



Автор: Злата Богатова

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