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Названа причина смерти журналиста Хашкаджи
22.10.2018 23:41
Фото: hournews.net
Названа причина смерти оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который исчез после посещения дипломатического представительства королевства в Стамбуле.
Как передает телевизионный канал ABC, мужчина был задушен сотрудниками генкосульства.
Со ссылкой на источники из числа официальных лиц Саудовской Аравии сообщается, что Джамаль Хашкаджи пытался покинуть здание генерального консульства королевства в Стамбуле, но "его взяли в удушающий захват". Сотрудники дипмиссии переусердствовали, когда хотели помешать журналисту покинуть территорию генконсульства и позвать на помощь.
Когда выяснилось, что Хашкаджи задушен, его тело передали неустановленным пока лицам. На сегодняшний день остается неизвестным, где находятся останки журналиста, убитого в Стамбуле, отмечает канал.
Напомним, ранее стало известно о том, что американский президент поставил под сомнение официальную версию Эр-Рияда о гибели Хашкаджи. Как сообщила газета The Washington Post, на в руководство Соединенных Штатов распространились предположения о том, что на мнение Дональда Трампа и его помощников могут влиять тесные связи зятя главы государства Джареда Кушнера с наследным принцем Саудовской Аравии.
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