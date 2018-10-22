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Названа причина смерти журналиста Хашкаджи


22.10.2018 23:41
Названа причина смерти журналиста ХашкаджиФото: hournews.net

Названа причина смерти оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который исчез после посещения дипломатического представительства королевства в Стамбуле.

Как передает телевизионный канал ABC, мужчина был задушен сотрудниками генкосульства.

Со ссылкой на источники из числа официальных лиц Саудовской Аравии сообщается, что Джамаль Хашкаджи пытался покинуть здание генерального консульства королевства в Стамбуле, но "его взяли в удушающий захват". Сотрудники дипмиссии переусердствовали, когда хотели помешать журналисту покинуть территорию генконсульства и позвать на помощь.

Когда выяснилось, что Хашкаджи задушен, его тело передали неустановленным пока лицам. На сегодняшний день остается неизвестным, где находятся останки журналиста, убитого в Стамбуле, отмечает канал.

Напомним, ранее стало известно о том, что американский президент поставил под сомнение официальную версию Эр-Рияда о гибели Хашкаджи. Как сообщила газета The Washington Post, на в руководство Соединенных Штатов распространились предположения о том, что на мнение Дональда Трампа и его помощников могут влиять тесные связи зятя главы государства Джареда Кушнера с наследным принцем Саудовской Аравии.

Автор: Злата Богатова

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