WP: Зятя Трампа отстранили от дела Хашкаджи из-за связей с саудовским принцем

21.10.2018 15:42

Американский президент поставил под сомнение официальную версию Эр-Рияда о гибели Хашкаджи, передает газета The Washington Post. Со ссылкой на собственные источники в администрации Соединенных Штатов отмечается, что на мнение Дональда Трампа и его помощников могут влиять тесные связи зятя главы государства Джареда Кушнера с наследным принцем Саудовской Аравии.



В материале напоминают о довольно тесных связях старшего советника и зятя президента Джареда Кушнера , занимавшегося делом пропавшего в Стамбуле саудовского журналиста, с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом . Учитывая этот факт, Дональд Трамп якобы с раздражением воспринимает домыслы о том, что президента ослепило мнение Кушнера .



Отмечается, что несколько дней назад зятя Трампа отстранили от дела Хашкаджи, причем многие в президентской администрации это решение приветствовали.



Ранее Кушнер обращался к наследному принцу Саудовской Аравии за разъяснениями по поводу исчезновения журналиста. Кроме того, зять американского президента входил в число официальных лиц Соединенных Штатов, которые разрабатывали план по урегулированию палестино-израильского конфликта. В течение лета этого года он несколько раз посещал страны Ближнего Востока, включая королевство.



На прошлой неделе газета The New York Times сообщила о том, что лица, причастные к пропаже Джамаля Хашкаджи, могут быть связаны с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом , который занимает пост главы Минобороны королевства. Позже в Эр-Рияде, подтвердив сведения о смерти журналиста в дипмиссии в Стамбуле, указали на то, что принц не был осведомлен о проведении каких-либо конкретных действий в отношении Хашкаджи.



