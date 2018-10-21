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WP: Зятя Трампа отстранили от дела Хашкаджи из-за связей с саудовским принцем
21.10.2018 15:42
Фото: twimg.com
Американский президент поставил под сомнение официальную версию Эр-Рияда о гибели Хашкаджи, передает газета The Washington Post. Со ссылкой на собственные источники в администрации Соединенных Штатов отмечается, что на мнение Дональда Трампа и его помощников могут влиять тесные связи зятя главы государства Джареда Кушнера с наследным принцем Саудовской Аравии.
В материале напоминают о довольно тесных связях старшего советника и зятя президента Джареда Кушнера, занимавшегося делом пропавшего в Стамбуле саудовского журналиста, с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Учитывая этот факт, Дональд Трамп якобы с раздражением воспринимает домыслы о том, что президента ослепило мнение Кушнера.
Отмечается, что несколько дней назад зятя Трампа отстранили от дела Хашкаджи, причем многие в президентской администрации это решение приветствовали.
Ранее Кушнер обращался к наследному принцу Саудовской Аравии за разъяснениями по поводу исчезновения журналиста. Кроме того, зять американского президента входил в число официальных лиц Соединенных Штатов, которые разрабатывали план по урегулированию палестино-израильского конфликта. В течение лета этого года он несколько раз посещал страны Ближнего Востока, включая королевство.
На прошлой неделе газета The New York Times сообщила о том, что лица, причастные к пропаже Джамаля Хашкаджи, могут быть связаны с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который занимает пост главы Минобороны королевства. Позже в Эр-Рияде, подтвердив сведения о смерти журналиста в дипмиссии в Стамбуле, указали на то, что принц не был осведомлен о проведении каких-либо конкретных действий в отношении Хашкаджи.
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