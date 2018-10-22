ИнтерНовости - новости в стране и мире
Лидер «Дюны» признался, что у него и жены выявили онкологию
Лидер «Дюны» признался, что у него и жены выявили онкологию
В афганском Кандагаре талиб ранил американского генерала
В афганском Кандагаре талиб ранил американского генерала
Под Калугой танк задавил каскадера на съемках военной драмы
Под Калугой танк задавил каскадера на съемках военной драмы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Патриарх Варфоломей: РПЦ обязательно последует решению Константинополя по автокефалии на Украине Патриарх Варфоломей: РПЦ обязательно последует решению Константинополя по автокефалии на Украине
Задержанный в Москве уроженец Тирасполя признался в семи убийствахЗадержанный в Москве уроженец Тирасполя признался в семи убийствах
Под Калугой танк задавил каскадера на съемках военной драмы Под Калугой танк задавил каскадера на съемках военной драмы
Раскрыт размер премий советских бойцов в годы ВОВРаскрыт размер премий советских бойцов в годы ВОВ
Американские ведьмы провели в Нью-Йорке ритуал по наведению порчи на Трампа и КаваноАмериканские ведьмы провели в Нью-Йорке ритуал по наведению порчи на Трампа и Кавано

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Патриарх Варфоломей: РПЦ обязательно последует решению Константинополя по автокефалии на Украине


22.10.2018 23:18
Патриарх Варфоломей: РПЦ обязательно последует решению Константинополя по автокефалии на Украине Фото: kirchensite.de

РПЦ обязательно "последует решению" Константинополя, которое касается автокефалии на Украине, убежден Константинопольский патриарх. По его словам, в основе исключительных прав Вселенского патриархата лежат решения Вселенских соборов, поэтому они являются обязательны для всего православия.

Константинопольский патриарх Варфоломей выразил намерение не отступать в вопросе автокефалии на Украине. Российской стороне в будущем все равно придется "последовать решению" Вселенского патриархата, подчеркнул он в Стамбуле, когда принимал участие в заседании правления местной греческой диаспоры. По словам патриарха, у русских братьев нет выбора, цитирует высказывание греческий портал orthodoxia.info.

Напомним, на состоявшемся 9-11 октября заседании Синода Константинопольский патриархат официально объявил о начале процесса предоставления автокефалии церкви Украины, отменив тем самым решение о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию  Московского патриархата. Это произошло в XVII веке и подтверждается официальной грамотой Константинопольского патриарха Дионисия IV, причем в данном документе нет речи о временности этого вхождения. В течение более чем трех веков статус Киевской митрополии не вызывал никаких сомнений.

Кроме того, Синдод Константинопольского патриархата решил снять анафему, которая ранее была наложена на руководителей неканонических церквей на Украине.

В ответ на реабилитацию в Стамбуле лидеров украинского раскола Синод Русской православной церкви (РПЦ) через несколько дней после этого официально объявил о разрыве отношений с Константинополем. Прихожанам теперь под страхом наказания запрещается молиться в храмах на Афоне, а также причащаться и участвовать в богослужениях в других церквях данного патриархата.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 251

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Петербурге раскрыто жестокое убийство семьи бизнесмена, совершенное в 2005 годуВ Петербурге раскрыто жестокое убийство семьи бизнесмена, совершенное в 2005 году
Под Винницей при крушении Су-27 погибли украинский и американский пилотыПод Винницей при крушении Су-27 погибли украинский и американский пилоты
В Лондоне расцвел самый большой и плохо пахнущий цветок планетыВ Лондоне расцвел самый большой и плохо пахнущий цветок планеты
Патриарх Варфоломей: РПЦ обязательно последует решению Константинополя по автокефалии на Украине Патриарх Варфоломей: РПЦ обязательно последует решению Константинополя по автокефалии на Украине
Жертвами нападения в Керчи стали 20 человекЖертвами нападения в Керчи стали 20 человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 787


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru