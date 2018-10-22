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Патриарх Варфоломей: РПЦ обязательно последует решению Константинополя по автокефалии на Украине
22.10.2018 23:18
Фото: kirchensite.de
РПЦ обязательно "последует решению" Константинополя, которое касается автокефалии на Украине, убежден Константинопольский патриарх. По его словам, в основе исключительных прав Вселенского патриархата лежат решения Вселенских соборов, поэтому они являются обязательны для всего православия.
Константинопольский патриарх Варфоломей выразил намерение не отступать в вопросе автокефалии на Украине. Российской стороне в будущем все равно придется "последовать решению" Вселенского патриархата, подчеркнул он в Стамбуле, когда принимал участие в заседании правления местной греческой диаспоры. По словам патриарха, у русских братьев нет выбора, цитирует высказывание греческий портал orthodoxia.info.
Напомним, на состоявшемся 9-11 октября заседании Синода Константинопольский патриархат официально объявил о начале процесса предоставления автокефалии церкви Украины, отменив тем самым решение о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Это произошло в XVII веке и подтверждается официальной грамотой Константинопольского патриарха Дионисия IV, причем в данном документе нет речи о временности этого вхождения. В течение более чем трех веков статус Киевской митрополии не вызывал никаких сомнений.
Кроме того, Синдод Константинопольского патриархата решил снять анафему, которая ранее была наложена на руководителей неканонических церквей на Украине.
В ответ на реабилитацию в Стамбуле лидеров украинского раскола Синод Русской православной церкви (РПЦ) через несколько дней после этого официально объявил о разрыве отношений с Константинополем. Прихожанам теперь под страхом наказания запрещается молиться в храмах на Афоне, а также причащаться и участвовать в богослужениях в других церквях данного патриархата.
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