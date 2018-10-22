Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Патриарх Варфоломей: РПЦ обязательно последует решению Константинополя по автокефалии на Украине

22.10.2018 23:18

Фото: kirchensite.de



РПЦ обязательно "последует решению" Константинополя, которое касается автокефалии на Украине, убежден Константинопольский патриарх. По его словам, в основе исключительных прав Вселенского патриархата лежат решения Вселенских соборов, поэтому они являются обязательны для всего православия.



Константинопольский патриарх Варфоломей выразил намерение не отступать в вопросе автокефалии на Украине. Российской стороне в будущем все равно придется "последовать решению" Вселенского патриархата, подчеркнул он в Стамбуле, когда принимал участие в заседании правления местной греческой диаспоры. По словам патриарха, у русских братьев нет выбора, цитирует высказывание греческий портал orthodoxia.info.



Напомним, на состоявшемся 9-11 октября заседании Синода Константинопольский патриархат официально объявил о начале процесса предоставления автокефалии церкви Украины, отменив тем самым решение о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Это произошло в XVII веке и подтверждается официальной грамотой Константинопольского патриарха Дионисия IV, причем в данном документе нет речи о временности этого вхождения. В течение более чем трех веков статус Киевской митрополии не вызывал никаких сомнений.



Кроме того, Синдод Константинопольского патриархата решил снять анафему, которая ранее была наложена на руководителей неканонических церквей на Украине.



В ответ на реабилитацию в Стамбуле лидеров украинского раскола Синод Русской православной церкви (РПЦ) через несколько дней после этого официально объявил о разрыве отношений с Константинополем. Прихожанам теперь под страхом наказания запрещается молиться в храмах на Афоне, а также причащаться и участвовать в богослужениях в других церквях данного патриархата.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 251

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 22.10.2018 09:49 Раскрыт размер премий советских бойцов в годы ВОВ

Раскрыт размер премий советских бойцов в годы ВОВ 22.10.2018 09:29 Американские ведьмы провели в Нью-Йорке ритуал по наведению порчи на Трампа и Кавано

Американские ведьмы провели в Нью-Йорке ритуал по наведению порчи на Трампа и Кавано 20.10.2018 17:55 В Нидерландах впервые выдан паспорт с указанием неопределенного пола

В Нидерландах впервые выдан паспорт с указанием неопределенного пола 20.10.2018 13:23 В Кенсингтонском дворце прошла закрытая вечеринка для подростков

В Кенсингтонском дворце прошла закрытая вечеринка для подростков 19.10.2018 21:18 В возрасте 39 лет умер актер Дмитрий Солодовник